TvBlog Summer Celebrity Hits: Gerry Scotti presenta…

E’ un ritorno alle origini quelle del deejay per un giorno della puntata odierna del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits. Gerry Scotti, all’anagrafe Virginio Scotti, è il padrone di casa di oggi del nostro quotidiano appuntamento con la canzone dell’estate dei personaggi della tv. Conduttore del game show di Canale 5 Caduta libera, che si appresta a festeggiare le 1000 puntate e giudice di Tu si que vales, Gerry ha iniziato proprio nel mondo delle radio private milanesi, prima a Radio Hinterland Milano 2 e poi a Radio Milano International. Nel 1982 poi arriva l’approdo a Radio Deejay chiamato da Claudio Cecchetto, poi quanto questa radio ha uno spazio televisivo su Italia 1, ovvero Deejay television, ecco che Gerry appare in televisione, dove poi trova il suo ambiente ideale.

Davvero tanti, anzi tantissimi i programmi condotti da Gerry Scotti in televisione, per altro tutti sulle reti Mediaset che non ha mai lasciato e che dovrebbe dargli come minimo la responsabilità di una rete come segno di gratitudine. Ne citiamo solo alcuni: Candid camera, Smile, Festivalbar, Il gioco dei 9, La sai l’ultima, Buona domenica, Chi vuol essere milionario, La corrida, Paperissima, Io canto, Lo show dei record, The wall e tanti, tanti altri. Adesso come detto è impegnato nella conduzione del preserale di Canale 5 Caduta libera e in giuria di Tu si que vales, di cui proprio oggi si sta registrando a Roma una puntata che andrà in onda nella serie in partenza a breve nei sabati sera di Canale 5.

Ma qual è la canzone dell’estate di Gerry Scotti? Il conduttore lombardo ha scelto uno dei brani più belli e di successo di Pino Mango “Bella d’estate“. Singolo pubblicato nel 1987 su etichetta Fonit Cetra, è stato scritto dallo stesso Mango insieme a Lucio Dalla. Prende parte all’edizione del 1987 del Festivalbar diventando uno dei brani più ascoltati di quell’estate, oltre ad essere forse il più rappresentativo della carriera del grande artista lucano. Di questo brano Gerry osserva:

Non ho mai sentito nulla di più struggente che possa raccontare la fine dell’estate come in questo verso : “Forse perché, ci bastava arrivare fin qui come onde di notte sulla spiaggia“

E visto che siamo al 5 settembre la frase è più che mai attuale. La canzone dell’estate di Gerry Scotti è dunque “Bella d’estate” di Pino Mango :

Bella d’estate

È solo un addio

Credimi, io non ci penso mai

Vedo che hai pianto

Tu lo sapevi, ma da quando?

Bella d’estate vai via da me

Notte d’incanto

È bello vedere le luci laggiù

Io sono stanco

Non voglio parlare, parla tu

Bella d’estate vai via da me

Forse perché ti credevo felice così

Proprio così fra le mie braccia

Forse perché ci bastava arrivare fin qui

Come onde di notte sulla spiaggia

Oh La la la la la la la

Oh La la la la la la la

Piccoli fuochi

Noi siamo zingari di periferia

I nostri son giochi

Che durano poco

E la notte se li porta via

Bella d’estate vai via da me

Forse perché ti credevo felice così

Proprio così, fra le mie braccia

Forse perché, ci bastava arrivare fin qui

Come onde di notte sulla spiaggia

Oh La la la la la la la

Oh La la la la la la la

Chiudi gli occhi e ti senti per sempre così

Ancora qui fra le mie braccia

Per tutti e due basterebbe tornare fin qui

Come onde di notte sulla spiaggia

Oh La la la la la la la

Oh La la la la la la la

(di Lucio Dalla e Pino Mango)

Grazie a Gerry Scotti per aver accettato di far parte del nostro specialissimo team di deejay nel nostro TvBlog Summer Celebrity Hits e dandovi appuntamento a domani lanciamo la sigla!