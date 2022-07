Sono in corso in questi giorni le registrazioni presso gli studi romani della Titanus Elios della nuova edizione dello spettacolo di varietà di Canale 5 Tu si que vales. Giunto ormai alla sua nona edizione, il varietà di Canale 5 prodotto con l’amabile collaborazione della Fascino, anzi diciamo prodotto totalmente dalla Fascino P.G.T. di Maria De Filippi e di Mediaset, come ogni anno registra le sue puntate già durante la calda estate precedente la sua messa in onda, prevista da palinsesto da sabato 17 settembre 2022 in prime time su Canale 5, in diretta concorrenza con lo scintillante spettacolo musicale condotto da Amadeus Arena 60,70, 80 e 90.

Tu si que vales è il programma vincente del sabato sera, tallonato dallo show diretto e condotto da Milly Carlucci Ballando con le stelle in onda su Rai1, che quest’anno però partirà qualche settimana dopo il varietà di Canale 5, esattamente da sabato 8 ottobre, alle ore 20:40 subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1 di Monica Maggioni. Ebbene vi dicevamo che in questi giorni presso gli storici teatri di posa romani sono in corso le registrazioni e già iniziano a trapelare le prime indiscrezioni circa i contenuti di questa nuova serie dello spettacolo di varietà della rete dell’ottimo Giancarlo Scheri.

C’è già una novità succosa che con piacere vi anticipiamo e che vede un personaggio del cast di Tu si que vales che guadagna e con merito spazio nel varietà di Canale 5. Chi è questo personaggio che già nelle precedenti puntate di questo varietà ha dimostrato tutta la sua simpatia e bravura? No, non stiamo parlando del funambolico team di conduttori. No, infatti non si tratta della sempre uguale a se stessa Belen Rodriguez, una per cui la frase “l’abito non fa il monaco” non sarebbe più di moda. Non si tratta neppure di Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, gli altri due insostituibili presentatori del programma.

Ebbene, se non si tratta dei presentatori, allora forse sono i giudici ad aver guadagnato spazio e protagonismo nella nona edizione di Tu si que vales. Ci riferiamo a loro dunque. None, non stiamo parlando neppure di Gerry Scotti, di Rudy Zerbi, di Maria De Filippi e di Teo Mammucari, i quattro dell’ave Maria. Ecco, allora l’arcano ora è risolto, è forse Sabrina Ferilli a guadagnare spazio nella nuova edizione di Tu si que vales? Neppure questa è la risposta esatta, anche se ci siamo molto vicini. Il vero grande protagonista della nuova edizione di Tu si que vales, dopo la sua travolgente partecipazione nelle passate emissioni di questo show è il mitico, grande, incommensurabile Giovannino!

Quello che fu il grande disturbatore delle precedenti puntate di Tu si que vales della bella e brava Sabrina Ferilli, ora guadagnerà giustamente spazio e sarà sempre più presente nelle dinamiche della nuova edizione di questo spettacolo di varietà. Ma chi si nasconde sotto la maschera e mantello rosso di Giovannino? Si tratta, come forse già molti di voi sapranno, dell’attore e cabarettista napoletano Giovanni Iovino. L’ottimo Giovanni ha nel suo curriculum professionale ruoli prestigiosi nel mondo del cinema, il più rappresentativo è forse nel Pinocchio di Matteo Garrone, dove ha interpretato la parte di Pulcinella, ma nel suo passato ci sono le importanti esperienze come animatore nei villaggi turistici. Giovanni Iovino ha anche fatto parte del cast della terza serie di Gomorra.

Insomma sotto quel vestito (rosso) c’è di più, ma è con quel costume di scena che il buon Iovino è diventato una celebrità e lo sarà dunque ancora di più nella prossima edizione di Tu si que vales, la nona di questo fortunato format in onda nei sabati sera autunnali di Canale 5 dal prossimo 17 di settembre. Lodi, lodi, lodi (come direbbe il grande Comitato) onore e gloria dunque al grande Giovannino, vero protagonista della nuova edizione di Tu si que vales!