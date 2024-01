L’idea era di quelle affascinanti. Riportare in televisione, precisamente su Canale 5, uno dei format “giocosi” più di successo del piccolo schermo italico. Quel preserale dell’ammiraglia Mediaset che con la conduzione del grande Mike Bongiorno ha battuto spesso e volentieri l’omologo di Rai1. Il riferimento è alla Ruota della fortuna. Il gioco a premi che ha presidiato per anni quella preziosissima fascia oraria di Canale 5 e che ha costretto Rai ad ingegnarsi per trovare qualcosa che lo potesse controbattere. Il sorpasso poi arriva da parte della Rai quando Pippo Baudo mette in scena il game Luna park condotto da lui stesso a staffetta con altri presentatori della Rai. Ricordiamo fra questi Fabrizio Frizzi, Rosanna Lambertucci, Paolo Bonolis, Giancarlo Magalli, Mara Venier e Milly Carlucci.

Il ritorno della Ruota della fortuna su Canale 5

Ebbene, Canale 5 aveva deciso di far tornare la Ruota della fortuna in questa stagione tv. Alla conduzione era previsto il buon Gerry Scotti, vero soldatino Mediaset pronto a prendere il timone dei programmi che l’azienda di Cologno Monzese gli assegna. Il programma tornerà in onda prossimamente nel preserale di Canale 5, dopo l’attuale ciclo -l’ultimo- di Avanti un altro.

Paolo Bonolis, il futuro e il Festival di Sanremo 2025

Come è noto il contratto di Paolo Bonolis con Mediaset scade a giugno prossimo venturo ed il conduttore ha già detto di non volerlo rinnovare. La stanchezza di proporre sempre i soliti format gli ha fatto decidere di lasciare certa tv ripetitiva. Ma sarebbe pronto a tornare in Rai per “eventizzare” una nuova edizione del Festival di Sanremo, ma su questo tema ci torneremo dopo il prossimo -l’ultimo- Festival di Amadeus.

La Ruota della fortuna, stop al prime time

Tornando ora alla Ruota della fortuna, si era pensato anche di fare uno o più speciali del programma da proporre nel prime time di Canale 5. La serata sulla quale si era immaginato di collocare questi speciali di prime time era quella della domenica. Ma, complici anche questioni economiche, che hanno richiesto di rivedere i budget Mediaset dei prossimi mesi, sopratutto quelli dell’intrattenimento, la o le prime serate della Ruota della fortuna non verranno prodotte. D’altronde la versione prime time della Ruota della fortuna non sarà l’unica produzione che sarà in qualche modo “sforbiciata” o “rimandata”.

Il celebre game show con la conduzione del buon Gerry Scotti quindi avrà solamente la sua classica e storica versione da preserale collocata nei prossimi mesi naturalmente su Canale 5.