Oggi si registra il numero zero del celebre game show condotto stavolta da Gerry Scotti, sulla messa in onda si vedrà

La messa in onda era prevista per le prossime festività natalizie e tutto era pronto per il via alle registrazioni. Parliamo del grande ritorno de La ruota della fortuna. Uno dei più celebri game show di Mediaset, per tanto tempo Re del preserale di Canale 5 con la conduzione del grande Mike Bongiorno.

La ruota della fortuna nel preserale di Canale 5

Ebbene, pare dalle informazioni in nostro possesso che l’operazione La ruota della fortuna subisca un certo rallentamento. Sembra infatti che l’editore di Mediaset voglia vederci chiaro prima di metterla in onda. Oggi infatti verrà registrato un numero zero de La ruota della fortuna. Paramount, studio e sponsor, per la verità. erano già pronti alla partenza delle registrazioni di questo game show. Mediaset però, prima della produzione del programma, vorrebbe testarlo e vedere appunto una puntata di prova. Ecco dunque che oggi per questo motivo verrà registrato un numero zero. Pare un po’ strano però registrare un numero zero di un format fra i più conosciuti e trasmessi nel mondo, Canale 5 compreso, ma tant’è.

La nuova valletta della Ruota della fortuna

Era stata anche scelta anche la nuova valletta del programma che dovrebbe avere il volto, come scritto anche dal blog di Davide Maggio, di Samira Lui, l’ex professoressa dell’Eredità e già concorrente del Grande fratello. Insomma tutti pronti, già agghindati e truccati per entrare nello studio ed iniziare le registrazioni in serie. Tutti già pronti, ma pare che per il momento dovranno accontentarsi solo di un numero zero.

La ruota della fortuna ed il suo futuro

Dunque quando partirà effettivamente la macchina della nuova Ruota della fortuna dopo il giro di prova di oggi? In altre parole, dopo il numero zero che si registrerà oggi ci sarà poi un futuro per questa trasmissione? Sarà uno stop temporaneo oppure no? Il rallentamento della sua produzione sarebbe dovuto a questioni di budget? Reazione a catena su Rai1 fa cosi paura? La conduzione di Marco Liorni all’Eredità ha fatto cambiare idea rispetto ai piani del preserale di Canale 5? Si teme che La ruota della fortuna sia un format datato? Un mix di domande legate a questa decisione di Mediaset che attendono una risposta dopo il numero zero di oggi.

Per le strenne natalizie torna The Wall ?

Intanto pare che al posto della Ruota della fortuna, nel periodo natalizio, qualora il programma sia stoppato davvero, potrebbero andare in onda le repliche di The wall. Poi da gennaio ecco il derby in casa Presta fra Marco Liorni e la sua Eredità e Paolo Bonolis con il suo Avanti un altro. Secondo derby consecutivo in casa Arcobaleno Tre dopo quello che si sta consumando in queste settimane fra Antonella Clerici con il suo Voice kids e Paolo Bonolis con il sempre eterno Ciao Darwin.