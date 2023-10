La Ruota della Fortuna, il ritorno durante le feste natalizie su Canale 5

Dopo anni in soffitta, La Ruota della Fortuna tornerà su Canale 5. Questo già si sapeva, ma adesso sappiamo anche quando avverrà: durante le festività natalizie. A dichiararlo Gerry Scotti al settimanale Tv, sorrisi e canzoni.

“Confermo. Stiamo lavorando alla realizzazione di La Ruota della Fortuna per le prossime festività”, ha dichiarato il popolare conduttore alla rivista Mondadori. E sarà proprio lui ad avere il timone del famosissimo game show. Lo zio Gerry ha confessato di essere stato vicino alla conduzione del programma quando il quiz ha esordito su Odeon Tv, ma poi non se ne fece nulla.

Il quiz, ispirato allo statunitense Wheel of Fortune su NBC, ha esordito nel nostro Paese su Odeon TV con la conduzione di Augusto “Casti” Mondelli. Ma è con Mike Bongiorno che la trasmissione è diventata popolarissima, diventando un classico delle reti Mediaset: dal 1989 al 1996 è andata in onda su Canale 5, dal 1996 al 2003 su Rete 4 e dal 2007 al 2009 su Italia 1. Su quest’ultima tuttavia il programma era passato nelle mani di Enrico Papi.

Ad acquisire i diritti del format nelle due ultime edizioni su Italia 1 fu la Endemol, che deterrà i diritti della trasmissione anche per il ritorno su Canale 5. Gerry Scotti, già designato erede dallo stesso Mike Bongiorno, sarà il conduttore ideale per questo game show che ha fatto la storia della televisione italiana. Il presentatore avrà anche l’occasione per respirare dopo un’esperienza non eccelsa in prime time con Caduta Libera – I Migliori, che domenica scorsa ha fatto piombare Canale 5 al 9.8 % di share, facendosi superare anche da Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio.

Chissà se anche in questa edizione natalizia sarà previsto il ruolo della valletta che girerà le caselle dietro le quali si celano consonanti e vocali. Il quiz ha lanciato personaggi come Antonella Elia, Paola Barale, Miriana Trevisan, Nancy Comelli. Nell’edizione di Enrico Papi su Italia 1 a ricoprire il ruolo fu invece Victoria Silvstedt, già valletta dell’edizione francese.