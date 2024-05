A quindici anni dall’ultima puntata andata in onda, torna in tv La Ruota della Fortuna, con un’edizione 2024 rinnovata sotto numerosi aspetti, dalla conduzione al formato del gioco, fino allo studio ed alla grafica. Lo storico quiz portato al successo in Italia da Mike Bongiorno (di cui il 26 maggio il celebrano i 100 anni dalla nascita) torna in televisione per farsi scoprire alle nuove generazioni e per riportare indietro nel tempo chi invece ha visto le storiche edizioni del passato. Volete sapere com’è la nuova Ruota della Fortuna? Non dovete comprare nessuna vocale: vi basta continuare a leggere!

La Ruota della Fortuna 2024, quando va in onda?

La nuova edizione del programma va in onda a partire da lunedì 6 maggio 2024, alle 18:45, su Canale 5. Il programma va in onda ogni giorno fino a domenica 2 giugno.

La Ruota della Fortuna 2024, come funziona?

Il format resta lo stesso di sempre: i concorrenti in studio devono indovinare una frase su un tabellone partendo da un titolo-indizio. Girando la ruota possono accumulare denaro a seconda della quantità delle consonanti da loro scelte all’interno della frase. Per agevolare la soluzione della frase, possono anche comprare una vocale, che però fa diminuire il loro montepremi.

Nella versione 2024, ci sono però delle novità: ogni partita ha cinque round regolari. Alcuni spicchi sono contrassegnati da un premio in denaro, altri da premi jolly e altri ancora da penalità, come la “Bancarotta”, e il “Passa”. Nel terzo e quarto round ci sono anche degli spicchi “speciali”, come quello del “mistero” e quello “express”.

Previsti anche cinque round veloci, durante cui i concorrenti possono prenotarsi tramite pulsante, senza girare la ruota, e man mano che appaiono le lettere sul tabellone, provando a dare la soluzione. I round veloci sono a tema: la frase da indovinare riguarda una materia specifica.

Al termine di tutti i round il concorrente che avrà ottenuto il montepremi più alto accede alla ruota finale. Se il campione, nei quindici secondi a disposizione, riesce ad indovinare la frase misteriosa può aggiudicarsi, tra le varie opzioni, il super premio: un’automobile.

La Ruota della Fortuna 2024, casting

Sebbene le puntate in onda siano già state registrare, Endemol Shine Italy (che produce il programma) dà ancora la possibilità di iscriversi ai casting, nel caso fossero ordinate da Mediaset nuove puntate: basta cliccare a questo link e inserire i propri dati.

La Ruota della Fortuna 2024, Gerry Scotti

A condurre questa edizione del quiz è Gerry Scotti. “Più o meno un anno fa mi è stato chiesto che cosa mi sarebbe piaciuto fare per ricordare Mike Bongiorno con tutto l’amore e l’affetto possibili”, ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni. “Ho detto La ruota della fortuna senza esitazione, perché piaceva a me, alla mia mamma e al mio papà. Era la trasmissione dal sapore più internazionale che si poteva vedere”. Gerry Scotti è il terzo conduttore del programma: oltre a Mike Bongiorno, infatti, dal 2007 al 2009 il game show tornò in onda con Enrico Papi.

La Ruota della Fortuna 2024, Samira Lui

Gerry Scotti è affiancato da Samira Lui, a cui va il compito di svelare le consonanti e le vocali dietro le caselle (ruolo che in passato è toccato, tra le altre, a Paola Barale ed Antonella Elia). Samira interagisce con Scotti fornendo a lui e al pubblico anche delle curiosità sull’argomento della frase della manche. Friulana, 26 anni, in passato è stata una delle Professoresse de L’Eredità, ha partecipato a Tale e Quale Show nel 2022 e nell’autunno 2023 è stata nel cast del Grande Fratello.

La Ruota della Fortuna 2024, pubblico

Il programma è già stato registrato, quindi non c’è possibilità di partecipare come pubblico.

La Ruota della Fortuna 2024, replica

Per ora non sono previste repliche televisive del programma. È possibile però rivedere le puntate in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.