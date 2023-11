Samira Lui sarà la “valletta” de La Ruota della Fortuna

Sarà Samira Lui la nuova “valletta” (virgolette d’obbligo, difficile che nel 2023 la si chiamerà ancora così) de La Ruota della Fortuna, il celebre game show che tornerà in onda su Canale 5 durante le feste natalizie con la conduzione di Gerry Scotti. A darne notizia è il portale Davidemaggio.

Samira Lui è famosa per aver ricoperto il ruolo di professoressa all’interno de L’Eredità su Rai 1, altro game show che tornerà da gennaio con la conduzione di Marco Liorni. Friulana, ha partecipato all’edizione 2023 del Grande Fratello.

L’ex professoressa de L’Eredità succederà quindi a personaggi come Ylenia Carrisi, Antonella Elia, Paola Barale, Claudia Grego, Miriana Trevisan E Nancy Comelli. Nell’edizione di Enrico Papi andata in onda su Italia 1 a ricoprire il ruolo fu invece Victoria Silvstedt, già valletta dell’edizione trasmessa in Francia.

Il quiz, ispirato allo statunitense Wheel of Fortune su NBC, ha esordito nel nostro Paese su Odeon TV con la conduzione di Augusto “Casti” Mondelli. Ma è con il grande Mike Bongiorno che la trasmissione è diventata popolarissima, diventando un classico delle reti Mediaset: dal 1989 al 1996 è andata in onda su Canale 5, dal 1996 al 2003 su Rete 4 e dal 2007 al 2009 su Italia 1. In quest’ultima occasione tuttavia il programma era passato nelle mani di Enrico Papi.

Ad acquisire i diritti del format nelle due ultime edizioni su Italia 1 fu la società di produzione Endemol, che deterrà i diritti della trasmissione anche per il ritorno su Canale 5. Gerry Scotti, già designato erede dallo stesso Mike Bongiorno, sarà il conduttore ideale per questo game show che ha fatto la storia della televisione italiana. Il presentatore avrà anche l’occasione per respirare dopo un’esperienza non eccelsa in prime time con Caduta Libera – I Migliori, che qualche settimana fa aveva fatto piombare Canale 5 al 9.8 % di share, facendosi superare anche da Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio su Nove.