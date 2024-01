Movimenti perpendicolari nello scacchiere dei palinsesti di Canale 5 prossimi venturi. L’intrattenimento della rete ammiraglia di casa Mediaset proporrà dei cambi di programmazione nelle prossime settimane, questo per fronteggiare al meglio le messe in onda di Rai. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci dobbiamo aspettare, non prima di avervi ricordato che i palinsesti, essendo cosa mobile, sono sempre pronti a cambiare da un momento all’altro. Concentriamo ora l’attenzione su Ciao Darwin e sul Grande fratello.

Ciao Darwin lascia il venerdì sera

Il popolare varietà di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis è in onda attualmente il venerdì sera. Anche se ha dovuto subire degli stop, come quello della scorsa settimana dovuto alle semifinali della Supercoppa italiana di calcio. In vista ci sarebbero ancora dei cambi di palinsesto nelle prossime settimane per questo varietà. In particolare, secondo quanto ci risulta, a partire dalla settimana successiva al Festival di Sanremo 2024, Ciao Darwin cambierà giorno di messa in onda.

Ciao Darwin passa al mercoledì, prima sfida con Claudio Baglioni

Il varietà di Stefano Magnaghi e Paolo Bonolis, lascerà la serata del venerdì per andare a presidiare quella del mercoledì di Canale 5. Per la precisione dunque vedremo le ultime tre puntate di questa edizione di Ciao Darwin in onda a partire da mercoledi 14 febbraio, giorno di San Valentino, proprio la sera in cui Ra1 proporrà il concerto di Claudio Baglioni “A tutto cuore”. Una serata quella del mercoledì che Canale 5 ha individuato ormai come slot prelibato, ma su cui Rai1 sta pensando di rimetterci le mani, almeno nel campo intrattenimento, a cominciare appunto dal Concerto di Claudio Baglioni.

Il Grande fratello torna al venerdì vs The voice senior

Venerdì 16 febbraio invece su Rai1 partirà la nuova edizione di The Voice senior condotta da Antonella Clerici e con la conferma dei coach già visti (con successo) a The voice kids. Rivedremo dunque sulle poltrone girevoli Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e la new entry Arisa. Lo spettacolo musicale di Fremantle dunque non avrà come “avversario” televisivo Ciao Darwin, che come detto si sposta al mercoledì, ma la seconda puntata settimanale del Grande fratello.

Il Grande fratello in contemporanea con l’Isola dei famosi

Il popolare programma prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy dunque torna con due emissioni, lunedì e venerdì fino all’8 di aprile, quando dovrebbe partire L’isola dei famosi. Da quella settimana e per non si sa ancora quante (forse due) il Grande fratello andrà in onda solo di venerdì, per lasciare appunto la serata del lunedì al popolare adventure game di Banijay.