TvBlog Summer Celebrity Hits: Alba Parietti presenta…

Prosegue il nostro appuntamento qui sul nostro sito con il TvBlog Summer Celebrity Hits ed oggi, dopo l’overture di ieri con il Re della televisione Pippo Baudo, ospitiamo uno dei volti femminili del piccolo schermo che proprio Pippo volle per uno dei suoi numerosi Festival di Sanremo, ovvero Alba Parietti. Personaggio poliedrico della nostra televisione, che da novembre si appresta a tornare a frequentare nelle vesti di conduttrice, dopo essere stata per molti anni una delle presenze come ospite più richieste dalle varie trasmissioni della nostra televisione. Come è noto infatti Alba condurrà da inizio novembre, il lunedì sera per 5 volte sulla Rete 2, in concorrenza con la grande fiction di Rai1 e il Grande fratello vip 7 di Canale 5, il nuovo varietà “Non sono una signora“.

Oggi però Alba è qui su TvBlog nelle vesti di deejay per lanciare la sua canzone dell’estate che è un pezzo di Claudio Baglioni, anche se non fra i suoi più conosciuti, ovvero “Dodici note” facente parte dell’album “In questa storia che è la mia” :

Dodici note

Tu sei la mia canzone che nessuno sa

Il bacio di chi è stato un secolo a digiuno

L’illusione sopra il treno di ciascuno quando se ne va Sei la ragione che mi porta la follia

La notte che andrà via con la stagione morta

L’emozione che è rimasta dentro assorta come una poesia Tu sei un volo d’aquilone

La mia assurda tentazione

Sei la perdizione, la virtù Tu sei la confessione che non faccio mai

La buona azione dentro il ballo di un abbraccio

L’ovazione per un timido pagliaccio che fa solo guai Sei l’attrazione che mi tiene fermo là

Il canto e l’ossessione delle mie sirene

La prigione senza sbarre e né catene, ma rimango qua Tu sei la mia dannazione

La mia sola religione

Sei il balcone che ora spio lassù A braccia tese e mani vuote

Suonerò finché non senti tu

Non ho altro che dodici note

Un po’ di parole appresso e niente più Tu sei la processione di tutti i miei “se”

La barra di un timone che è in balìa dei flutti

L’acquazzone che disseta i campi asciutti e che prosciuga me Sei la liberazione della mia città

Tu sei l’arpione che mi sta spellando il cuore

L’espressione che cancella ogni rancore e in silenzio sta Tu sei premio e punizione

Le mie ali di cartone

Sei il burrone dove cado giù A braccia tese e mani vuote

Suonerò finché non senti tu

Non ho altro che dodici note

Un po’ di parole appresso e niente più

E niente più

E niente più Sei la maledizione

La benedizione

La sottomissione

E la ribellione

La disperazione

Poi l’esaltazione

La passione

La crocefissione

La resurrezione

E infine l’ascensione A braccia tese e mani vuote

Suonerò finché non senti tu

Non ho altro che dodici note

Un po’ di parole appresso e niente più

E niente più

E niente più di dodici note

Grazie ad Alba Parietti, ora la sigla di coda e appuntamento alla prossima!