TvBlog Summer Celebrity Hits: Renzo Arbore presenta…

Erano i mitici anni sessanta ed il gruppo cubano dei Los Hermanos Rigual portò al successo un brano che poi diventò una hit internazionale, tanto da avere in seguito tante versioni in tutto il mondo, fra le quali quella di un gruppo italiano a cui fu affidata la versione tricolore, sempre in lingua spagnola, di “Cuando calienta el sol“. Questa è la canzone dell’estate della puntata odierna del TvBlog Summer Celebrity Hits. Ma chi è il deejay per un giorno qui oggi su TvBlog che ha scelto questo brano come la sua canzone dell’estate?

Ebbene, oggi TvBlog ha l’onore di avere come ospite e padrone di casa del TvBlog Summer Celebrity Hits un senatore della televisione, un maestro dello spettacolo, un artista a tutto tondo, il suo nome è Renzo Arbore. Un personaggio che voi tutti conoscete e che ha fatto la storia oltre che della televisione anche di tutto ciò che ruota attorno alla parola “spettacolo” in Italia e nel mondo con la sua Orchestra italiana, il tutto rappresentato nel suo canale web renzoarborechannel.

Proprio i giorni scorsi lo abbiamo visto ai funerali del suo amico Piero Angela, con lui condivideva la passione per la musica jazz. Lo ricordiamo in quel gioiellino di programma che è stato “Meno siamo e meglio stiamo” che andava in onda il sabato notte nella Rai1 di Fabrizio Del Noce, programma quello che la televisione pubblica italiana dovrebbe tornare a realizzare anche oggi, sempre con Renzo. In quell’occasione Rai1 ha ospitato un terzetto memorabile con Lucio Dalla al clarinetto, Piero Angela al pianoforte e lo stesso Arbore come voce. Renzo Arbore ha in comune con Piero Angela, oltre al jazz e al fatto di essere un maestro, la grande disponibilità, cortesia ed educazione, che tante starlette o presunte tali oggi non sanno neppure cos’è, disponibilità dimostrata anche in questa occasione dove ha accettato con entusiasmo di prendere parte al nostro TvBlog Summer Celebrity Hits.

Il brano scelto, la sua canzone dell’estate è dunque “Cuando calienta el sol” nella versione del gruppo italiano Los Marcellos ferial, un brano che ci dice gli ricorda le estati dei suoi vent’anni.

Cuando calienta el sol

Cuando calienta el sol aquí en la playa

Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí

Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo

Son tus besos, me estremezco, oh, oh, oh

Cuando calienta el sol aquí en la playa

Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí

Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura

Mi delirio, me estremezco, oh, oh, oh

Cuando calienta el sol

Cuando calienta el sol aquí en la playa

Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí

Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura

Mi delirio, me estremezco, oh, oh, oh

Cuando calienta el sol

Cuando calienta el sol

Cuando calienta el sol, sol, sol

(di Carlos Alberto Martinoli, Carlos Rigual Rodriguez / Mario Rigual Rodriguez)

BONUS TRACK

C’è anche un’altra canzone dell’estate a cui è molto legato Renzo Arbore, si tratta di una versione da lui stesso realizzata insieme all’Orchestra italiana di un pezzo di Bruno Martino “Por dos besos“, sentiamola cantata direttamente cantata da Arbore:

Grazie davvero di cuore a Renzo Arbore per aver accettato di vestire i panni del deejay per lanciare nel nostro TvBlog Summer Celebrity Hits, anzi le sue canzoni dell’estate e dandovi appuntamento a domani, via con la sigla!