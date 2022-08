TvBlog Summer Celebrity Hits: Michelle Hunziker presenta…

Conduttrice di Striscia la notizia, animatrice e padrona di casa dell’one woman show di Canale 5 Michelle impossible e tante altre cose. Oggi l’ospite e padrona di casa della quarta puntata del TvBlog summer celebrity hits è Michelle Hunziker. Anche lei vestirà i panni della deejay per lanciare la sua canzone dell’estate e dopo alcune canzoni che guardavano al passato nelle nostre precedenti puntate del nostro appuntamento estivo qui su TvBlog, con la scelta della bella e brava Michelle veniamo ai giorni nostri.

Il pezzo da lei scelto come sua canzone dell’estate è il brano di Eros Ramazzotti “Ama“. Lanciato sul web a giugno, questo nuovo brano del cantautore romano fa parte del suo nuovo progetto discografico intitolato “Battito infinito” che sarà reso disponibile a metà settembre. Nel video che accompagna questo nuovo pezzo di Eros diretto da Alex Tacchi e che trovate in questo post, vediamo insieme a lui proprio la nostra deejay di oggi Michelle Hunziker insieme alla figlia Aurora Ramazzotti. Eros sarà impegnato in autunno con il suo World tour che partirà il 30 ottobre da Los Angeles, dopo le premiere di Siviglia, Agrigento, Verona e Caesarea. Sono previste oltre sessanta tappe in tutto il mondo, per poi chiudere in Europa fra febbraio e maggio 2023, con già in agenda dieci date in Italia.

Dunque è “Ama” di Eros Ramazzotti la canzone dell’estate di Michelle Hunziker, ecco il video cui accennavamo che la vede protagonista insieme alla figlia Aurora :



Grazie dunque a Michelle Hunziker e dandovi appuntamento a domani alla nuova puntata del TvBlog Summer Celebrity Hits, lanciamo la sigla !