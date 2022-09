TvBlog Summer Celebrity Hits: Barbara Palombelli presenta…

Presto tornerà in onda con una nuova edizione di Stasera Italia, l’appuntamento principe dell’informazione politica nel territorio dell’access time di Rete 4, ma anche nel mezzogiorno di Canale 5 con il programma campione di ascolti Forum e il suo fratellino nel primo pomeriggio di Rete 4 Lo sportello di Forum. Parliamo di Barbara Palombelli, oggi ospite del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits, che sta trascorrendo le ultime settimane di vacanze, prima di riprendere il timone dell’access di Rete 4 dal 12 di settembre, per la partenza di una stagione che si annuncia piuttosto scoppiettante, vista la campagna elettorale in corso per le prossime Elezioni politiche in programma nel nostro paese domenica 25 settembre.

Si annuncia quindi per Barbara Palombelli un’inizio di stagione molto impegnativo, ma oggi la giornalista Mediaset è qui su TvBlog in quanto padrona di casa del nostro appuntamento quotidiano agostano con il TvBlog Summer Celebrity Hits. Barbara dunque vestirà i panni di deejay per un giorno per lanciare la sua canzone dell’estate e la scelta della conduttrice di Forum è caduta su un pezzo attualissimo, si tratta di Hula-Hoop, il brano cantato dalla coppia formata da Carl Brave e Noemi.

Un titolo, una canzone prettamente estiva scritta dallo stesso Carl Brave su etichetta Columbia, Sony music. Eccola dunque Hula-Hoop con Carl Brave e Noemi.

