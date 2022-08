TvBlog Summer Celebrity Hits: Nicola Porro presenta…

Qualcuno magari lo conosce perchè è stato un tormentone del social network del momento, ovvero Tik Tok, ma il pezzo di oggi del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits è un successo, anzi un successone di un bel po’ di anni fa, precisamente della fine degli anni settanta. Era infatti il 1977 quando è uscito “Ma Baker” la canzone dell’estate di oggi dei Boney M. Il deejay per un giorno che la lancia nella puntata di oggi del nostro appuntamento estivo è un giornalista che dopo essere stato una delle penne di punta della carta stampata, è poi passato alla televisione conducendo In onda su La7 e poi grazie all’ottima intuizione di uno che di tv se ne intende, anche molto, Angelo Teodoli, che da direttore di Rai2 lo chiamò a condurre il talk del giovedì sera della seconda rete della Rai Virus il contagio delle idee.

Il programma poi non fu confermato da Ilaria Dallatana, che arrivò a Rai2 dopo Teodoli, che gli offrì un programma nel preserale della domenica sera di Rai2, offerta naturalmente non accettabile da Porro, che passò quindi a Rete 4 dove conduce Quarta Repubblica, la cui nuova edizione parte proprio domani sera in prime time sulla terza rete Mediaset. Ospiti della prima puntata di domani sera Matteo Renzi, Matteo Salvini e nel corso della serata verrà trasmessa una inchiesta sulla Roma di Albino Ruberti e Francesco De Angelis, caso questo scoppiato dopo la pubblicazione di un video da parte del quotidiano il Foglio di Claudio Cerasa, culminato nella frase shock “Inginocchiati o ti sparo”.

Tornando alla nostra rubrica Nicola Porro dunque ha scelto proprio “Ma Baker” come sua canzone dell’estate da lanciare nella puntata odierna del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits. “Ma Baker” è una canzone del gruppo disco Boney M., pubblicata come singolo nel 1977. Era la fine degli anni settanta e in tutto il mondo spopolava la disco music. Ma Baker era il primo estratto dal loro secondo album Love for Sale. Anche allora fu un grande successo: si tratta infatti del loro terzo singolo consecutivo che ha raggiunto il primo posto nella classifica di vendite in Germania ed ebbe comunque un grande successo in tutto il mondo, Italia compresa ed ora è tornata alla ribalta grazie a Tik Tok.

Freeze I’m ma Baker

Put your hands in the air and give me all your money

This is the story of ma Baker the meanest cat from old Chicago town

She was the meanest cat

In old Chicago town

She was the meanest cat

She really mowed them down

She had no heart at all

No no no heart at all

She was the meanest cat

For she was really tough

She left her husband flat

He wasn’t tough enough

She took her boys along

‘Cause they were mean and strong

Ma ma ma ma

Ma Baker

She taught her four sons

Ma ma ma ma

Ma Baker

To handle their guns

Ma ma ma ma

Ma Baker

She never could cry

Ma ma ma ma

Ma Baker

But she knew how to die

They left a trail of crime

Across the USA

And when one boy was killed

She really made them pay

She had no heart at all

No no no heart at all

Ma ma ma ma

Ma Baker

She taught her four sons

Ma ma ma ma

Ma Baker

To handle their guns

Ma ma ma ma

Ma Baker

She never could cry

Ma ma ma ma

Ma Baker

But she knew how to die

She met a man she liked

She thought she’d stay with him

One day he informed on them

They did away with him

She didn’t care at all

Just didn’t care at all

Here is a special bulletin

Ma Baker is the FBI’s most wanted woman

Her photo is hanging on every post office wall

If you have any information about this woman

Please contact the nearest police station

Don’t anybody move the money or your lives

One day they robbed a bank

It was last foray

The cops appeared to soon

They couldn’t get away

With all the loot they had

It made them mighty mad

And so they shot it out

Ma Baker and her sons

They didn’t want to hang

They died with blazing guns

And so the story ends

Of one who left no friends

Ma ma ma ma

Ma Baker

She taught her four sons

Ma ma ma ma

Ma Baker

To handle their guns

Ma ma ma ma

Ma Baker

She never could cry

Ma ma ma ma

Ma Baker

But she knew how to die

Ma ma ma ma

Ma Baker

She taught her four sons

Ma ma ma ma

Ma Baker

To handle their guns

Ma ma ma ma

Ma Baker

She never could cry

Ma ma ma ma

Ma Baker

But she knew how to die