TvBlog Summer Celebrity Hits: Salvo Sottile presenta…

Protagonista ormai indiscusso del mezzogiorno di Rai2 con la nuova edizione dei Fatti vostri che lo scorso anno ha avuto un grande successo con conseguente incremento degli indici di ascolto, oggi padrone di casa e protagonista della puntata odierna del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits è Salvo Sottile. Sarà lui oggi dunque a vestire i panni di deejay per lanciare la sua canzone dell’estate, il brano cioè che per lui rappresenta di più la stagione più hot dell’anno, il tutto in attesa di tornare dal prossimo 12 di settembre a presidiare la fascia del mezzogiorno della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Dicevamo appunto del rilancio di questa storica trasmissione di Rai2 ideata e diretta da Michele Guardì, un rilancio dovuto proprio alle novità messe in pista dallo stesso Guardì, a partire naturalmente dalla coppia di conduttori formata proprio da Salvo Sottile, con l’amabile collaborazione della bella e brava Anna Falchi. Squadra che vince naturalmente non si cambia ed ecco che a partire da settembre vedremo ancora Anna e Salvo alla guida dei Fatti vostri, insieme al gruppo con Stefano Palatresi, Umberto Broccoli e Paolo Fox.

Prima però ecco che Salvo veste i panni del deejay per un giorno qui sul nostro sito nel TvBlog Summer Celebrity Hits per lanciare la sua canzone dell’estate. La scelta di Salvo è di un pezzo di questa estate 2022 cantato da Elodie, si tratta di “Bagno a mezzanotte“. Brano scritto da Elisa, il pezzo è fra i brani più ascoltati di questa estate 2022. Nel mese di giugno Bagno a mezzanotte è stato scelto come l’inno del Gay Pride di Roma, evento in cui Elodie, che è notoriamente una forte sostenitrice dei diritti della comunità LGBTQ+, ha partecipato come madrina.

Bagno a mezzanotte

Stare con te è facile, un po’ come sorridere

Come bere un sorso d’acqua

È come stringere forte il cuscino

E mille fate che poi danzano

Ma è solo luce, è solo polvere

Cos’è che mi trascina verso te?

E io non lo so, forse stanotte morirò

Tra le tue braccia, come in un vecchio film in bianco e nero

E tu mi sposti i capelli che scendono giù

Giù da una spalla così ribelle, un ricciolo già balla

Uno, due, tre, alza

Il volume nella testa

È qui dentro la mia festa, baby

Uno, due, tre, alza

Il volume nella testa

È qui dentro la mia festa, baby

Stare con te è facile, quasi come aprire la finestra

Le sere d’estate

Farsi accarezzare il viso da quel vento caldo

A mezzanotte fare il bagno

Che cos’è che mi trascina verso te?

Io non lo so se stanotte morirò

Uno, due, tre, alza

Il volume nella testa

È qui dentro la mia festa, baby

Uno, due, tre, alza

Il volume nella testa

È qui dentro la mia festa, baby

Sono ancora sveglia e fuori è quasi l’alba

Mi è sembrato un momento con te

Alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby

Uno, due, tre, alza

Il volume nella testa

È qui dentro la mia festa, baby

Uno, due, tre, alza

Il volume nella testa

È qui dentro la mia festa, baby

(di Elisa Toffoli, Stefano Tognini, Alessandro Pulga)

Grazie a Salvo Sottile e dandovi appuntamento a domani è il momento della nostra immancabile sigla!