Domani, venerdì 3 giugno, si concluderà una stagione assai fortunata de I Fatti Vostri. Il programma di Michele Guardì con l’edizione condotta dalla coppia formata da Salvo Sottile e Anna Falchi è rinato. A dimostrarlo ci sono gli ascolti in continua ascesa. Basti pensare che la prima puntata, andata in onda martedì 14 settembre 2021, fu seguita da 341 mila telespettatori nella prima parte e da 624 mila nella seconda, per una share di, rispettivamente, 5.82% e 6.51%. Numeri lontanissimi da quelli assolutamente più esaltanti degli ultimi mesi.

Per esempio, l’appuntamento di ieri, mercoledì 1 giugno, ha fatto registrare l’11,7% e il 10.68% di share nei due segmenti, con 625.000 e 940.000 telespettatori. E il nuovo rilevamento Auditel, che ‘gonfia’ i dati rispetto al passato, conta davvero fino ad un certo punto.

A proposito dell’emissione di ieri de I Fatti Vostri si può segnalare un fatto ‘storico’, ossia il sorpasso, per qualche minuto, ai danni di Rai1. Infatti, intorno alle ore 11.40 il programma di Rai2 ha superato la rete ammiraglia, che in quel momento trasmetteva Storie Italiane di Eleonora Daniele. Il merito è in particolare dell’oroscopo di Paolo Fox, che in quel frangente ha spinto I Fatti vostri oltre il 13% (Rai1 dalle 12.08 – quindi a È sempre mezzogiorno iniziato – è stata stabilmente ben sopra il 14%).

Un segnale che ad oggi più che spaventare Rai1 sembra essere soprattutto un incoraggiamento per il futuro per la squadra di Guardì, il cui obiettivo per la prossima stagione è fare ancora meglio, consolidando la doppia cifra.

Intanto, da lunedì prossimo Rai2 al posto de I Fatti Vostri manderà in onda la serie tv La nave dei sogni con Siegfried Rauch, Heide Keller e Horst Naumann.

Il 12 settembre il programma, fino alla scorsa stagione condotto da Giancarlo Magalli, tornerà con tutto il cast confermatissimo (180 le puntate previste). Quindi oltre a Sottile e Falchi ritroveremo Emanuela Aureli, il professor Umberto Broccoli e ovviamente Paolo Fox.