TvBlog Summer Celebrity Hits: Simona Ventura presenta…

Era l’estate del 1992 e lei era un giornalista debuttante nella squadra di inviati di Telemontecarlo all’Olimpiade di Barcellona. Simona Ventura faceva parte del team di giornalisti dell’emittente monegasca che seguivano in loco i giochi di quella Olimpiade in terra di Spagna ed il suo ricordo di una canzone dell’estate che le sta particolarmente a cuore è legato proprio a quel periodo e a quell’estate del 1992. La deejay per un giorno del nostro quotidiano appuntamento estivo con il TvBlog Summer Celebrity Hits di oggi è dunque proprio Simona Ventura, di cui abbiamo appena dato notizia di un suo ritorno televisivo nel mondo dello sport grazie alla conduzione della Partita del cuore 2022, in onda il 7 settembre su Rai2 dallo stadio di Monza, rete dove per altro conduce insieme a Paola Perego anche il varietà della domenica mezzogiorno della seconda rete Citofonare Rai2.

Simona Ventura dunque è la padrona di casa della puntata odierna del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits e la sua canzone dell’estate è proprio di quell’estate del 1992, l’estate delle Olimpiadi di Barcellona. Il pezzo è “Rhythm Is A Dancer” degli Snap. Pubblicato il 30 marzo 1992 come secondo estratto dal secondo album in studio The Madman’s Return del gruppo musicale tedesco, divenne uno dei tormentoni estivi dell’anno, tanto che alla fine del 1992 risultò essere il singolo più venduto in Italia. Il brano è stato anche inserito nella compilation del Festivalbar 1992.

Rhythm is a dancer

It’s a soul’s companion

You can feel it everywhere

Lift your hands and voices

Free your mind and join us

You can feel it in the air

Oh-oh, it’s a passion

Oh-oh, you can feel it in the air

Oh-oh, it’s a passion

Oh-oh, oh, oh, oh

Rhythm, you can feel it, you can feel it

Rhythm, rhythm is a dancer

Rhythm, you can feel it, you can feel it

Rhythm, rhythm is a dancer

Let the rhythm ride you, guide you, sneak inside you, set your mind to

Move to its’ pulsation, bass vibrations, synth sensation

Pause is not a place in mind and body must be free to

Please take it all in, nothing to lose, everything to win

Let it control you, hold you, mold you back to order

New touch, it taste, it free your soul and let it face you

Got to be what you wanna, if the groove don’t get you, the rifle’s gonna

I’m serious as cancer when I say rhythm is a dancer

