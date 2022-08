“Stamm’ Turnann’“. Così, in omaggio al celebre personaggio di Gomorra Genny Savastano, Paola Perego e Simona Ventura nelle scorse ore hanno confermato via social il ritorno in onda di Citofonare Rai2, il programma che da ottobre 2021 conducono nella fascia del mezzogiorno (dalle ore 11.15, per la precisione) della domenica proprio sulla seconda rete della tv pubblica.

Stando a quanto risulta a TvBlog, è concreto, però, il rischio di uno slittamento della prima puntata della seconda edizione della trasmissione domenicale. In particolare, invece che ripartire il 18 settembre, come previsto e annunciato in sede di presentazione dei palinsesti, Citofonare Rai2 potrebbe tornare in onda il 25, quindi con una settimana di ritardo.

Il motivo, sempre in base alle indiscrezioni in nostro possesso, sarebbe legato a problemi legati alla costruzione della nuova scenografia. A proposito di novità, è confermato l’arrivo di Valeria Graci – come anticipato alcune settimane fa da TvBlog – nel cast fisso.

Va notato che anche il tema ritardo di messa in onda riguarda anche un altro titolo di Rai2. Come vi abbiamo raccontato qualche tempo fa, infatti, Nei tuoi panni, il nuovo programma pomeridiano condotto da Mia Ceran rischia di ritardare il suo debutto, anche in questo caso per problemi di natura tecnica.

Ricordiamo che il palinsesto autunnale, nei fatti, inizia oggi, con qualche giorno di anticipo rispetto a quanto inizialmente stabilito. Il motivo è evidentemente il voto anticipato del 25 settembre e la necessità – da parte della tv pubblica, in primis, ma non solo – di dare conto della campagna elettorale. Tra i programmi in partenza oggi c’è anche il nuovo Il cavallo e la torre di Marco Damilano su Rai3 (leggi qui la nostra intervista).