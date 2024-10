Francesco Panella torna in Italia per un nuovo programma in cui, accompagnato da tre esperti di alcune location, va alla scoperta delle offerte per il miglior weekend

Best Weekend, con Francesco Panella sul Nove: quando inizia, puntate e come funziona

Francesco Panella, dopo anni in giro all’estero per il suo Little Big Italy (che tornerà con nuovi episodi prossimamente), ha deciso di prendersi una vacanza… in Italia, con Best Weekend, il suo nuovo programma. Come si può intuire dal titolo, protagonisti sono i fine settimana e le proposte che i partecipanti faranno di puntata in puntata, a seconda di determinate e sempre suggestive location: ma solo uno sarà il “best weekend”. Curiosi di saperne di più? Preparate le valigie e proseguite nella lettura!

Best Weekend, quando inizia?

Il nuovo programma di Francesco Panella va in onda da mercoledì 2 ottobre 2024, alle 21:40, sul Nove.

Best Weekend in streaming

Oltre che durante la messa in onda sul Nove, è possibile vedere Best Weekend in streaming su Discovery+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma. Gli abbonati ai vari piani proposti (mensile o annuale, con pubblicità o senza) possono vedere in anteprima le puntate.

Best Weekend, come funziona?

Francesco Panella, in ogni episodio, visita una diversa località d’Italia dove tre esperti del luogo hanno organizzato per lui la migliore proposta di weekend possibile. Per la prima volta Francesco Panella abbandona i viaggi a lungo raggio per concentrarsi sulle bellezze italiane, suggerendo così spunti per scoprire il Belpaese weekend dopo weekend.

Tre esperti, profondi conoscitori della location protagonista di puntata propongono quello che, per loro, rappresenta il luogo del cuore. Ogni esperto, rimanendo nel budget massimo a disposizione di 500 euro a testa, deve scegliere una proposta per il pernottamento, una proposta food e una proposta per un’attività, che vanno a comporre la sua idea di weekend perfetto.

Francesco e gli esperti del luogo vivono così le tre diverse idee di weekend e, al termine di ogni proposta, attribuiscono un voto da uno a cinque per ogni categoria, ovvero “Food”, “Attività” e “Pernottamento”. Sperimentate le tre proposte di weekend, Francesco ha a sua disposizione un’ulteriore categoria di voto, il “Best Weekend”, che valuta, con un voto da uno a dieci, quanto ogni esperto ha fatto vivere al meglio e nella maniera più autentica il territorio. L’esperto che ha fatto vivere a Francesco il “Best Weekend” si aggiudicherà un soggiorno in Italia in una struttura Emma Villas. Il programma è prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery.

Best Weekend, quante puntate sono?

Le puntate della prima edizione del programma sono in tutto quattro, il onda il mercoledì sera sul Nove. L’ultima puntata va in onda il 23 ottobre.

Best Weekend, luoghi

Nella prima edizione Francesco Panella va a Taormina, per poi passare sul Lago di Garda, a seguire Napoli e, per concludere, il Chianti.

Best Weekend, conduttore

Il programma è condotto da Francesco Panella, volto noto al pubblico del Nove per essere protagonista, dal 2018, anche di Little Big Italy. Nato a Roma, la sua famiglia è sempre al lavoro nel mondo della ristorazione e gestisce il rinomato ristorante “Antica Pesa”.

Nel 2012 Panella apre il suo primo ristorante negli Stati Uniti ed avvia una serie di collaborazioni, oltre a specializzarsi nel settore dell’hospitality. In tv, invece, debutta nel 2011 con Il Mio Piatto Preferito, in onda su Gambero Rosso Channel, su cui è stato trasmesso anche Brooklyn Man, girato a New York. Nel 2018 l’approdo sul Nove, con Little Big Italy. Panella è anche autore di tre libri.

Come partecipare a Best Weekend?

Per ora non ci sono indicazioni sui casting di nuove puntate del programma, ma consigliamo di tenere d’occhio il sito web di Banijay Italia e i suoi canali social.