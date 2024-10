GialappaShow è un miracolo nella televisione italiana. Laura Pausini e Brenda Lodigiani in un numero da urlo, Gigi perfetto in Stefano De Martino

Partenza decisamente col botto per la prima puntata della quarta edizione di GialappaShow, il varietà con la conduzione di Mago Forest in onda il lunedì sera in prime time su Tv8. Dopo tre edizioni convincenti ma con qualche sbavatura qua e là, adesso sembra funzionare davvero tutto.

Per questo ritorno la Gialappa’s Band ha deciso di puntare addirittura su Laura Pausini come co-conduttrice. La cantante romagnola era in promozione col nuovo singolo Ciao (ma non lo ha cantato, qui non esiste la banalità), ma si è dimostrata ancora una volta abilissima alle prese con il mezzo televisivo, mettendosi totalmente al servizio del programma. La miglior co-conduttrice di sempre, senza se e senza ma.

Basti pensare al duetto con Annalaisa (Brenda Lodigiani) ha già fatto impazzire i social. La sensazione è che lo vedremo davvero per molto tempo sulle piattaforme.

Sarebbe ingeneroso tuttavia valutare strepitosa questa prima puntata solo per la presenza dell’artista di fama mondiale. Tutti gli artisti stavolta si sono rivelati all’altezza di un prodotto che costituisce un miracolo nella televisione italiana, che ha saputo profondamente rinnovarsi in un contesto asfittico di programmi comici.

Alcuni esempi? Max Giusti, già presente nella scorsa edizione, con la cura Gialappa’s è rinato. I suoi Aurelio De Laurentiis e Alessandro Borghese rimandano ai tempi d’oro di Mai Dire Gol, quando l’allora trio dialogava in maniera serrata con i propri personaggi. Altri due “resuscitati” sono Gigi & Ross. Sono sempre stati bravi, ma lo Stefano De Martino di Gigi è da antologia. Un’imitazione fedele e cattiva allo stesso tempo.

Ovviamente non può mancare il longevo Sensualità a Corte, che ha visto Elio guest star della prima puntata. La finta fiction è così avvicente da provocare binge watching. Funziona ancora di più rispetto al passato Alessandro Betti. Doc Doc è irresistibile. Bene anche i personaggi assurdi di Toni Bonji.

Per quanto riguarda i personaggi femminili, nulla da dire su Brenda Lodigiani, che con un repertorio più ricco potrebbe diventare la nuova Virginia Raffaele. Oltre ad Annalaisa, spassosi gli ingressi random di Angela dei Ricchi e Poveri sulle note di Ma non tutta la vita. Brava anche Valentina Barbieri nei panni di Ilary Blasi, ma ci auguriamo possa variare i suoi personaggi.

Sempre più a fuoco in GialappaShow anche i comici che hanno una notorietà più da stand up comedian che da attori. Edoardo Ferrario in Maicol Pirozzi non delude mai. Stefano Rapone prova a far conoscere il suo ottimo repertorio di stand up comedy duettando al citofono con i Gialappi. La battuta su Paolo Ruffini è fenomenale. Promettente il personaggio di Arborio Corbellini, chiara parodia di Massimo Gramellini.

Ma Gialappa’s Band è anche sinonimo di presa in giro di televisione e dintorni. Le Auditions di X Factor con il commento di Giorgio Gherarducci e Marco Santin sono spettacolari. Un gioiello le esternazioni di Walter Nudo. Fantastico Ultimo Appuntamento, parodia di Primo Appuntamento in onda su Real Time che con il ritorno di Herbert Ballerina regala fuochi di artificio.