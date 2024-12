Gialappashow reduce da un’edizione soddisfacente sotto molti punti di vista. Il programma tornerà sicuramente in onda nel 2025

Gialappashow: la quarta edizione è la più vista di sempre. Ecco quando tornerà in onda (Anteprima TvBlog)

Gialappashow ha chiuso la quarta edizione, registrando complessivamente, tra TV8, Sky Uno e Sky Uno+1, una media di un milione e 293mila telespettatori. Nel dettaglio, il primo passaggio su TV8, in simulcast su Sky Uno, ha fatto registrare quasi un milione di telespettatori con il 5,7% di share, con solo TV8 che ha totalizzato 852 mila spettatori e il 4,94% di share.

Con questo risultato, la quarta edizione del programma della Gialappa’s Band è risultata la più vista di sempre e anche dal punto qualitativo, si è notato un crescendo rispetto alle precedenti edizioni.

Da sottolineare, ad esempio, l’esplosione definitiva di Brenda Lodigiani, nei panni soprattutto della “Brunetta” dei Ricchi e Poveri.

Max Giusti, entrato nel cast l’anno scorso, è rinato come imitatore grazie alle sue performance nei panni di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Alessandro Borghese, nella parodia di 4 Ristoranti.

Azzeccata e “sul pezzo”, anche l’imitazione di Stefano De Martino, il conduttore di Affari Tuoi imitato da Luigi Esposito di Gigi e Ross.

Un discorso a parte, lo meritano anche le co-conduzioni, soprattutto per quelle viste nelle prime due puntate di quest’edizioni, Laura Pausini e Valentino Rossi.

La Gialappa’s Band, in quest’edizione, è riuscita a modellare il programma, aggiungendo anche degli sketch tipici del loro repertorio televisivo, come l’Ipse Dixit, adattandolo al linguaggio di oggi, i podcast, ad esempio.

Gialappashow, infine, ha avuto successo anche sui social, in tempo reale con l’hashtag #gialappashow. Considerata la struttura del programma, Gialappashow è tranquillamente “spendibile” sui social anche in pillole.

Gialappashow 2025: quando tornerà in onda

Visto l’oggettivo successo della quarta edizione, il programma di Marco Santin e Giorgio Gherarducci tornerà sicuramente anche nel 2025.

Stando a quanto risulta a noi di TvBlog, Gialappashow dovrebbe tornare in primavera, a cavallo tra marzo e aprile 2025.

Da segnalare, inoltre, il possibile ritorno di Maccio Capotonda, assente nella quarta edizione.

Terminiamo, parlando dei Neri per Caso che stanno accarezzando l’idea di incidere i duetti che abbiamo ascoltato in questa stagione.

Di seguito, è possibile riascoltare Heroes di David Bowie rivisitata dai Neri per Caso, Eugenio Finardi, Ermal Meta e dal musicista Giancarlo Parisi.

Lunedì prossimo, 16 dicembre, alle ore 21.30, su TV8 e Sky Uno andrà in onda il Best Of di quest’edizione.