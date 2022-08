La data è quella del 7 settembre e la messa in onda è prevista su Rai2. Stiamo parlando della Partita del cuore che dunque dopo un anno su Mediaset torna sulle frequenze della televisione pubblica, evento questo che ha conosciuto i suoi anni migliori proprio sulla Rai. La partita del cuore è giunta alla sua trentunesima edizione e per questo ritorno la Rai ha deciso di chiamare uno dei suoi volti di punta alla conduzione: Simona Ventura. Sarà lei dunque a presentare questo evento fra sport e spettacolo e per Simona sarà un ritorno allo sport, dove lei ha mosso i primi passi prima su Telemontecarlo, poi alla Domenica sportiva di Tito Stagno con Sandro Ciotti e Bruno Pizzul e poi alla guida di Quelli che il calcio.

L’incontro di calcio si svolgerà presso l’ U-Power Stadium di Monza e vedrà in campo, come consuetudine la Nazionale cantanti e il Charity Team 45527. Tutto ciò che verrà raccolto andrà a favore delle persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e a sostegno dei bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”. Sarà possibile contribuire alla causa benefica anche tramite un sms solidale al 45527.

La Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, schiererà Gianni Morandi, Rkomi, Alessandro Cattelan, Sangiovanni, Bugo, Leonardo, Ubaldo Pantani, Fabio Aru, Gianni Bugno, Marco Melandri, Moreno, Marco Simone, Dj Ringo, Francesco Totti, Gabriel Omar Batistuta.

La telecronaca dell’incontro di calcio sarà a cura di Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Lele Adani. A bordo campo è prevista la presenza di Alessandra D’Angiò ed Ettore Giovannelli. Coordinamento giornalistico a cura di Paola Arcaro. Produttore esecutivo Isabella Piemontese e regia di Pietro Sollecchia.

Enrico Ruggeri, Presidente della Nazionale cantanti ha dichiarato a proposito della Partita del cuore 2022 :

“In un mondo sempre più fatuo ed egoista, dove il denaro diventa una qualità morale, abbiamo scelto una partnership che ci rende orgogliosi. Ci siamo schierati una volta di più a tutela dei più deboli, al fianco delle persone che hanno pochissime possibilità di far sentire la loro disperazione, la loro solitudine e la loro voce. Siamo ancora una volta al servizio di una giusta causa. Ognuno di noi può fare qualcosa per questa Partita del Cuore e quindi per queste finalità. Sono figlio di una monzese ed essere qui mi fa ancora più piacere, sono orgoglioso che la Nic faccia parte di una cordata così nobile”.

Simona Ventura torna quindi al primo amore, lo sport, conducendo la Partita del cuore 2022, speriamo primo di una serie di appuntamenti che la possano vedere ancora in onda parlando di sport, insieme al suo impegno della domenica mezzogiorno su Rai2 insieme a Paola Perego nel Citofonare Rai2 di cui vi abbiamo anticipato le ultime notizie circa la sua data di partenza.