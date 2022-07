Dopo la poco fortunata parentesi a Mediaset (con il caso Aurora Leone-Gian Luca Pecchini che agitò la vigilia della partita e che ebbe un forte impatto mediatico, soprattutto sui social), La Partita del Cuore, giunta alla trentunesima edizione, torna in Rai.

L’edizione 2022, che si terrà il prossimo 7 settembre e che andrà in onda in prima serata su Rai 2 (in collaborazione con Rai Sport), è stata presentata ufficialmente oggi. La partita si giocherà allo U-Power Stadium di Monza e vedrà in campo la Nazionale Italiana Cantanti e il Charity Team 45527. Il ricavato di quest’edizione andrà a favore delle persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e a sostegno dei bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”.

I 16 mila biglietti disponibili saranno acquistabili sul circuito Viva Ticket. Sarà possibile contribuire alla causa benefica anche tramite un sms solidale al 45527.

Tra i personaggi famosi che vedremo in campo, troveremo Gianni Morandi, Francesco Totti, Enrico Ruggeri, il dj e produttore Bob Sinclar, l’ex ciclista Fabio Aru, l’ex motociclista Marco Melandri, l’ex calciatore Marco Simone e Dj Ringo.

Enrico Ruggeri, presidente della Nazionale Italiana Cantanti, durante la presentazione, si è soffermato sulla partnership di quest’edizione de La Partita del Cuore:

In un mondo sempre più fatuo ed egoista, dove il denaro diventa una qualità morale, abbiamo scelto una partnership che ci rende orgogliosi. Ci siamo schierati una volta di più a tutela dei più deboli, al fianco delle persone che hanno pochissime possibilità di far sentire la loro disperazione, la loro solitudine e la loro voce. Siamo ancora una volta al servizio di una giusta causa. Ognuno di noi può fare qualcosa per questa Partita del Cuore e quindi per queste finalità.

La Meridiana è una cooperativa impegnata sul territorio da 45 anni, che ha dato vita a progetti innovativi a favore delle persone più fragili. Nel 2018, ha inaugurato Il Paese Ritrovato, il villaggio Alzheimer che ha aiutato persone affette da demenza e che ha dato sostegno le loro famiglie.

Il Comitato Maria Letizia Verga, invece, è impegnato nella lotta delle leucemie ed emopatie dei bambini e ragazzi in cura a Monza. In 40 anni, l’associazione ha portato alla guarigione oltre 2200 tra bambini e ragazzi.