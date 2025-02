Uomini e Donne puntata 13 febbraio 2025 in diretta live dalle 14.45

Oggi, giovedì 13 febbraio 2025, andrà in onda nuova imperdibile puntata di ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Francesca Sorrentino, Gianmarco Steri e Chiara Pompei. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Bilal, Gaetano Biondi, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena Navoni, Maurizio Rocchi, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego Di Fazio, Cristina Zappone, Valentina Erroi, Mario Cusitore, Matteo Valota, Angelo Perla, Maurizio Liberto, Ida Linda Piccinini, Eleonora Roma, Marco Davino, Gian Piero Mazzarella, Giuseppe Augello, Vincenzo Costabile, Letizia, Vincenzo Costabile, Francesco, Liviana Lorato, Antonio Leone, Domenico Leo, Massimo Meloni, Cosimo Dadorante, Agnese De Pasquale, Giorgio Edipio, Renato Francione, Fabio Cannone, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, Fabio Cannone, Sabrina Zago.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Gianmarco Meo, Gianluca Costantino.

Uomini e Donne puntata 13 febbraio 2025: dove vederla in diretta tv e live streaming

La trasmissione di Maria De Filippi si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, andrà in onda la replica della puntata odierna.

TvBlog seguirà la puntata in diretta, minuto per minuto, a partire dalle 14:45.

Uomini e Donne sui social

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne.

C’è anche una sezione dedicata alla trasmissione sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, esiste una pagina ufficiale

Su Twitter, invece, l’account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l’hashtag #uominiedonne.