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Uomini e Donne, puntata oggi 10 marzo 2025: Gianmarco e Francesca si baciano

La puntata di Uomini e Donne in onda lunedì 10 marzo 2025: ecco cosa è successo nel trono over e classico

di Alberto Graziola
Uomini e Donne, puntata oggi 10 marzo 2025: Gianmarco e Francesca si baciano
10 Marzo 2025 15:31

Oggi, lunedì 10 marzo 2025, andrà in onda nuova imperdibile puntata di ‘Uomini e Donne’il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

L’unico tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro RausaBarbara De SantiAlessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa PanicciaMargherita AielloMorena FarfanteBilalGaetano BiondiGiulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena NavoniValentina Di BartolomeoErika PignoccoDiego Di FazioCristina ZapponeValentina ErroiAngelo PerlaMaurizio LibertoIda Linda PiccininiEleonora RomaMarco DavinoGian Piero MazzarellaGiuseppe AugelloVincenzo Costabile, Letizia, Luana NicchinielloOrlando, Francesco, Liviana LoratoAntonio LeoneDomenico LeoMassimo MeloniCosimo Dadorante, Agnese De Pasquale, Tanina MoscatoAnna Grassi, Raimondo Bonicelli, Giuseppe, Giovanni SicilianoPierpaolo Lazzarini, Fabrizio, Renato FrancionePrasanna ContiSabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca PolizziLiane Arias, e Cristina Ferrara.

Uomini e Donne puntata 10 marzo 2025: dove vederla in diretta tv e live streaming

La trasmissione di Maria De Filippi si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, andrà in onda la replica della puntata odierna.

TvBlog seguirà la puntata in diretta, minuto per minuto, a partire dalle 14:45.

Uomini e Donne sui social

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne.

C’è anche una sezione dedicata alla trasmissione sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, esiste una pagina ufficiale

Su Twitter, invece, l’account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l’hashtag #uominiedonne.

Canale 5Uomini e Donne

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