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Uomini e Donne, puntata oggi 10 marzo 2025: Gianmarco e Francesca si baciano

La puntata di Uomini e Donne in onda lunedì 10 marzo 2025: ecco cosa è successo nel trono over e classico