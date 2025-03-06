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Uomini e Donne, riassunto: cosa è successo nella puntata di oggi 6 marzo 2025

Uomini e Donne, la puntata di oggi giovedì 6 marzo 2025 in diretta: cosa succede nel Trono Classico e Over.

di Marco Salaris
Uomini e Donne, riassunto: cosa è successo nella puntata di oggi 6 marzo 2025
6 Marzo 2025 16:01

Segui la puntata di Uomini e Donne oggi, giovedì 6 marzo 2025, in diretta su tvblog:

Oggi, giovedì 6 marzo 2025, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

Il tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri.

Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro RausaBarbara De SantiAlessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa PanicciaMargherita AielloMorena FarfanteBilalGaetano BiondiGiulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena NavoniValentina Di BartolomeoErika PignoccoDiego Di FazioCristina ZapponeValentina ErroiAngelo PerlaMaurizio LibertoIda Linda PiccininiEleonora RomaMarco DavinoGian Piero MazzarellaGiuseppe AugelloVincenzo Costabile, Letizia, Luana NicchinielloOrlando, Francesco, Liviana LoratoAntonio LeoneDomenico LeoMassimo MeloniCosimo Dadorante, Agnese De Pasquale, Tanina MoscatoAnna Grassi, Raimondo Bonicelli, Giuseppe, Giovanni SicilianoPierpaolo Lazzarini, Fabrizio, Renato FrancionePrasanna ContiSabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca PolizziLiane Arias, e Cristina Ferrara.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata di ieri nuovamente spazio al trono di Tina che giunge all’esterna internazionale: il viaggio a Parigi con Cosimo è realtà. Hanno soggiornato in un albergo vicino alla Torre Eiffel, hanno fatto shopping da Cartier e da Dior. Tina dice a Cosimo che è speciale e la fa divertire tanto. Lui le propone un altro viaggio, questa volta in Spagna.

Giuseppe e Sabrina si sono visti, sono stati con amici. Si sono riavvicinati ma lei poi, ad un certo punto, l’ha fermato perché si è sentita frenata, a livello di intimità. Scende una donna per Giuseppe, si chiama Sabina, lui non la tiene, questo però non evita nuove tensioni tra i due…

Cristina Z, Alessio ed Emanuele in centro studio. Dopo la serata passata con Emanuele, Cristina vuole fermare la conoscenza con Alessio dedicandosi solo ad Emanuele. Entrambi non accetteranno eventuali numeri da altre persone.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione

Canale 5Uomini e Donne

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