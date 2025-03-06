Uomini e Donne, la puntata di oggi giovedì 6 marzo 2025 in diretta: cosa succede nel Trono Classico e Over.

Uomini e Donne, riassunto: cosa è successo nella puntata di oggi 6 marzo 2025

Segui la puntata di Uomini e Donne oggi, giovedì 6 marzo 2025, in diretta su tvblog:

Oggi, giovedì 6 marzo 2025, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

Il tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri.

Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Bilal, Gaetano Biondi, Giulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena Navoni, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego Di Fazio, Cristina Zappone, Valentina Erroi, Angelo Perla, Maurizio Liberto, Ida Linda Piccinini, Eleonora Roma, Marco Davino, Gian Piero Mazzarella, Giuseppe Augello, Vincenzo Costabile, Letizia, Luana Nicchiniello, Orlando, Francesco, Liviana Lorato, Antonio Leone, Domenico Leo, Massimo Meloni, Cosimo Dadorante, Agnese De Pasquale, Tanina Moscato, Anna Grassi, Raimondo Bonicelli, Giuseppe, Giovanni Siciliano, Pierpaolo Lazzarini, Fabrizio, Renato Francione, Prasanna Conti, Sabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca Polizzi, Liane Arias, e Cristina Ferrara.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata di ieri nuovamente spazio al trono di Tina che giunge all’esterna internazionale: il viaggio a Parigi con Cosimo è realtà. Hanno soggiornato in un albergo vicino alla Torre Eiffel, hanno fatto shopping da Cartier e da Dior. Tina dice a Cosimo che è speciale e la fa divertire tanto. Lui le propone un altro viaggio, questa volta in Spagna.

Giuseppe e Sabrina si sono visti, sono stati con amici. Si sono riavvicinati ma lei poi, ad un certo punto, l’ha fermato perché si è sentita frenata, a livello di intimità. Scende una donna per Giuseppe, si chiama Sabina, lui non la tiene, questo però non evita nuove tensioni tra i due…

Cristina Z, Alessio ed Emanuele in centro studio. Dopo la serata passata con Emanuele, Cristina vuole fermare la conoscenza con Alessio dedicandosi solo ad Emanuele. Entrambi non accetteranno eventuali numeri da altre persone.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione