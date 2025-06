Uomini e Donne, la puntata di oggi martedì 25 febbraio 2025 in diretta: cosa succede nel Trono Classico e Over.

Segui la puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 25 febbraio, su tvblog:

Oggi, martedì 25 febbraio 2025, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Gianmarco Steri e Chiara Pompei.

Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Bilal, Gaetano Biondi, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena Navoni, Maurizio Rocchi, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego Di Fazio, Cristina Zappone, Valentina Erroi, Mario Cusitore, Matteo Valota, Angelo Perla, Maurizio Liberto, Ida Linda Piccinini, Eleonora Roma, Marco Davino, Gian Piero Mazzarella, Giuseppe Augello, Vincenzo Costabile, Letizia, Vincenzo Costabile, Francesco, Liviana Lorato, Antonio Leone, Domenico Leo, Massimo Meloni, Cosimo Dadorante, Agnese De Pasquale, Giorgio Edipio, Renato Francione, Fabio Cannone, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, Fabio Cannone, Sabrina Zago.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata di ieri Giuseppe ha detto a Sabrina che non l’ha presa in giro ed è ancora convinto che Agnese l’ha guardato e le avrebbe detto “Mi dispiace”. Ribadisce che il primo interesse è sempre stato Agnese. Poi, dopo dieci giorni, ha ballato con Sabrina. “Quando ho iniziato a ballare con Sabrina è scattata un’energia” assicura. “Tutto quello che ho fatto per te l’ho fatto di cuore” ma Sabrina non gli crede più.

Sempre per il trono over, Mario è uscito con Margherita. Lei usciva con Giovanni, lui rimane sorpreso e attacca la dama: “Sei la persona più finta che abbia mai conosciuto e non mi sono sbagliato! Fai la santa ma non lo sei, prendi in giro le persone”. Mario dice che vorrebbe far conoscere a Margherita il vero se stesso. Intanto arrivano segnalazioni su Mario, il ragazzo avrebbe baciato un’altra ragazza in discoteca. Lui dice che l’ha conosciuta due settimane fa, ma Nega il bacio.

Gemma interviene “Stai facendo serate, pubblicizzi, dai un’impronta al programma che non è quello. In 14 anni mi hanno invitato in un locale pubblico per non danneggiare il programma. E hai detto ad un tronista che era qua che i consigli glieli davi tu…”

Per il trono classico, Gianmarco è uscito con Cristina. Lui non sembra particolarmente coinvolto dalla ragazza (e questo lei lo ha notato), Gianmarco cerca di rassicurare Cristina sul fatto che gli piaccia ma lei non è convinta.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione