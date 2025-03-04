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Ivan Termite: chi è il cavaliere del trono over eliminato da Agnese De Pasquale di Uomini e Donne

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di Sebastiano Cascone
Ivan Termite: chi è il cavaliere del trono over eliminato da Agnese De Pasquale di Uomini e Donne
4 Marzo 2025 17:42

Nella puntata di oggi, martedì 4 marzo 2025, di ‘Uomini e Donne‘, Agnese De Pasquale ha deciso di eliminare un suo corteggiatore, Ivan Termite. La dama del trono over rimprovera al cavaliere di non averla difesa dagli attacchi di Tina, Sabrina Zago durante la sfida del giorno. Il botta e risposta tra i due protagonisti del dating show di Canale 5 non si è fatto attendere:

Agnese: “Col fatto che sono una donna forte, che mi difendo da sola… mi sono un po’ rotta le scatole. Sei uscita con me ieri sera. Mi aspettavo una parola a favore mio. Non l’hai fatto, hai preso parola solo per fare un complimento ad un’altra donna. Non sei la persona con la quale mi posso relazionare”.

Ivan: “Hai dato attenzione al 9 che ti ha messo Giuseppe e non al mio 10+. Non ti ho voluto pungere più di quanto lo eri in quel momento. Nella vita non devi dare niente per scontato”.

Conosciamo meglio l’uomo:

Chi è Ivan Termite di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ivan ha 42 anni, è pugliese, è originario di San Vito dei Normanni (in provincia di Brindisi). Sei molto più bella dal vivo. Ho capito che abbiamo molte cose in comune: sei una persona di pancia, con carattere, diretta, dici sempre quello che pensi. Mi è piaciuto come ti sei relazionata nella vecchia conoscenza. Hai mostrato tanta personalità.

Sfogliando il suo profilo Facebook (@itermite1) scopriamo che è nato il 17 maggio 1982 sotto il segno del Toro. E’ un atleta, preparatore dei portieri di calcio. E lavora nell’ambito immobiliare. Su Instagram, ha un account con l’username ivan_t82 che, ad oggi, conta oltre 12700 followers.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

L’unico tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro RausaBarbara De SantiAlessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa PanicciaMargherita AielloMorena FarfanteBilalGaetano BiondiGiulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena NavoniValentina Di BartolomeoErika PignoccoDiego Di FazioCristina ZapponeValentina ErroiAngelo PerlaMaurizio LibertoIda Linda PiccininiEleonora RomaMarco DavinoGian Piero MazzarellaGiuseppe AugelloVincenzo Costabile, Letizia, Luana NicchinielloOrlando, Francesco, Liviana LoratoAntonio LeoneDomenico LeoMassimo MeloniCosimo DadoranteAgnese De PasqualeTanina MoscatoAnna Grassi, Raimondo Bonicelli, Giuseppe, Giovanni SicilianoPierpaolo Lazzarini, Fabrizio, Renato FrancionePrasanna ContiSabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca PolizziLiane Arias, e Cristina Ferrara.

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