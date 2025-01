Uomini e Donne: quando registrano le nuove puntate?

Dopo la pausa natalizia, ‘Uomini e Donne’ torna in onda a partire dal prossimo martedì 7 gennaio 2025. Nella mente dei fan della trasmissione di Maria De Filippi, però, aleggia un solo interrogativo. Quando saranno registrano le nuove puntate? Ma soprattutto, una delle due troniste ancora in carica, Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon giungeranno ad una scelta? Ed ancora, il trono più ambito della televisione italiana sarà nuovamente occupato dopo gli addii forzati di Michele Longobardi e Alessio Pecorelli?

Nel frattempo, però, Lorenzo Pugnaloni ha annunciato le nuove registrazioni del dating show di Canale 5 avverranno venerdì 3 e sabato 4 gennaio. Come sempre, vi annunceremo tutte le novità del caso nei vari post dedicati alle anticipazioni di ‘Uomini e Donne’. L’attenzione, però, non è concentrata solo sul trono classico. Ma anche le dame ed i cavalieri del trono over potrebbero offrire interessanti sviluppi. Gemma avrà voltato pagina, durante il Natale, dimenticando per sempre Fabio. E come si saranno evolute le conoscenze degli altri protagonisti senior del programma?

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Bilal, Gaetano Biondi, Diego Tavani, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Maurizio Rocchi, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego D., Cristina, Valentina Erroi, Mario Cusitore, Matteo Valota, Ida Linda, Eleonora Roma, Marco Davino, Letizia, Francesco, Agnese De Pasquale, Fabio Cannone, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, Fabio Cannone, Sabrina Zago.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Gianmarco Meo, Ciro Solimeno, Amal Kamal, Veronica, Francesco De Martino, Gianluca Costantino, Mary Chiaro, Francesco Farina, Paolo Stile, Gianmarco Steri.