Anticipazioni e diretta live dalle 14.45 della puntata di Uomini e Donne in onda martedì 19 novembre 2024: cosa succederà nel trono classico e over?

Oggi, martedì 19 novembre 2024, nuovo appuntamento con ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici di Uomini e Donne 2024 – 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Mario Cusitore, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Mario Verona, Armando Incarnato, Gabriele Bernardi, Andrea Magrini, Jury Carissimi, Diego Tavani, Valentina Erroi, Vincenzo La Scala, Ilaria Volta, Gabriele Padoan, Giuseppe Cioffi, Matteo Valota, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, William Marino, Fabio Cannone, Sabrina Zago.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Gianmarco Meo, Genny Casu, Ciro Solimeno, Amal Kamal, Veronica, Francesco De Martino, Federico, Paolo Stile, Gianmarco Steri, Mattia Cacchione.

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda lunedì 18 novembre, con molta fatica, Ilaria e Vincenzo hanno “concesso” di continuare a vedersi fuori dal programma per poi tornare e raccontare come procede il loro rapporto. Poi anche Giovanni e Fabio – dopo il duro scontro della precedente settimana – hanno scelto di abbandonare il people show…

Uomini e Donne, puntata 19 novembre 2024: anticipazioni

Nella puntata in onda oggi, dovrebbero esserci sviluppi sulla ‘relazione’ tra Crio e Martina, dopo i vari tira e molla della settimana scorsa (visto che Martina è andato a riprenderselo in stazione…).

Uomini e Donne puntata 19 novembre 2024: dove vederlo in diretta tv e live streaming

La trasmissione di Maria De Filippi si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, andrà in onda la replica della puntata odierna.

TvBlog seguirà la puntata in diretta, minuto per minuto, a partire dalle 14:45.

Uomini e Donne sui social

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne.

C’è anche una sezione dedicata alla trasmissione sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, esiste una pagina ufficiale

Su Twitter, invece, l’account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l’hashtag #uominiedonne.