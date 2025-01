Piero Landolfi: chi è il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, studi, genitori, figli, ex moglie, sport, curiosità, passioni di Piero Landolfi del trono over di Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di ‘Uomini e Donne’, un nuovo cavaliere ha arricchito il parterre maschile del trono over di ‘Uomini e Donne’. Si tratta di Piero Landolfi. L’uomo ha deciso di corteggiare Margherita che, da qualche tempo, ha deciso di mettere la parola fine alla frequentazione con Mario Cusitore.

Conosciamolo meglio:

Chi è Piero Landolfi di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Pietro è originario di Caserta ed ha 45 anni. E’ un parrucchiere. Di notte fa il deejay. E’ un appassionato di sport estremi come trial, barrel. Ha due figli di 18 e 16 anni.

“Non seguivo troppo il programma. Mia mamma mi ha detto di venire a corteggiare Tina perché una donna come lei mettere in riga me e mio padre. Tornando a Margherita, ti ho vista e mi sei subito piaciuta. A me piaci in toto. Il mio prototipo di donna è la mora. Amo le donne che, come te, hanno il naso greco. Mi piaci tantissimo”.

E’ rimasto, inoltre, colpito dalla sua pacatezza nelle varie discussioni a centro studio.

Ha un profilo Instagram @piero_landolfi.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Bilal, Gaetano Biondi, Diego Tavani, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Maurizio Rocchi, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego D., Cristina, Valentina Erroi, Mario Cusitore, Matteo Valota, Ida Linda Piccinini, Eleonora Roma, Marco Davino, Letizia, Francesco, Liviana, Agnese De Pasquale, Fabio Cannone, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, Fabio Cannone, Sabrina Zago.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Gianmarco Meo, Ciro Solimeno, Amal Kamal, Veronica, Francesco De Martino, Gianluca Costantino, Mary Chiaro, Francesco Farina, Paolo Stile, Gianmarco Steri.