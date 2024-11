Orazio: chi è il nuovo cavaliere di Barbara De Santi del trono over di Uomini e Donne

Nel corso dell‘ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, andata in onda, oggi, venerdì 15 novembre 2024, un nuovo cavaliere è sceso per corteggiare Barbara De Santi. La dama del trono over, dopo settimane piuttosto turbolente per via della brusca rottura con Vincenzo, sembra aver ritrovato il sorriso grazie alla discesa, in studio, di Orazio. La donna ha, infatti, superato anche la differenza d’età di quasi 20 anni, decidendo di tenerlo per approfondire la conoscenza.

Conosciamolo meglio (Qui, il video di presentazione):

Chi è Orazio di Uomini e Donne? Cognome, Età, lavoro, Instagram

Orazio ha 35 anni. Ha avuto delle frequentazioni con donne più grandi (“Ho deciso di mettermi in gioco, perché, a livello estetico, mi piaci tanto. La tua personalità ed il tuo modo di fare mi hanno suscitato curiosità”). Vive a Milano ma è nato a cresciuto in Sicilia. Single, mai sposato, senza figli. Al momento, non sente il desiderio di sposarsi, di mettere su famiglia, di diventare padre. Non si conosce il suo cognome.

Sfogliando i suoi social, scopriamo che ama il mare, i viaggi. Ha un profilo Instagram @orazio903 che, ad oggi, conta oltre 2000 followers.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici di Uomini e Donne 2024 – 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Mario Cusitore, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Mario Verona, Armando Incarnato, Gabriele Bernardi, Andrea Magrini, Jury Carissimi, Diego Tavani, Valentina Erroi, Vincenzo La Scala, Ilaria Volta, Gabriele Padoan, Giuseppe Cioffi, Matteo Valota, Giovanna, Fabio, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, William Marino, Fabio Cannone, Sabrina Zago.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Gianmarco Meo, Genny Casu, Ciro Solimeno, Amal Kamal, Veronica, Francesco De Martino, Federico, Paolo Stile, Gianmarco Steri, Mattia Cacchione.