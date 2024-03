Oggi, mercoledì 20 marzo 2024, andrà in onda nuova imperdibile puntata di ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti.

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Daniele Paudice, Brando Ephrikian e Ida Platano. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Maura Vitali, Raffaella Vacca, Alessandro Rausa, Jasna Amodei, Marcello Messina, Diego Tavani, Franco Taddei, Gianfranco P., Sergio Castorina, Luciano Bigotto, Mario Verona, Daniele Capuana, Antonio, Ida Pavanelli, Sergio Berni, Mario Cusitore, Gabriella La Torre, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Orfeo Goldin, Pierpaolo Siano, Adriano Cicilano, Tiziana Riccardi, Silvio Venturato, Ernesto Russo. A questi si aggiungono Albino, Vincenzo, Ida, Lorenzo, Antonio, Edoardo, Renata, Davide, Gianluca, Massimo di cui, però, non conosciamo ancora i cognomi e i loro profili social.

Le corteggiatrici, invece, sono Beatriz d’Orsi e Raffaella Scuotto. Chi sceglierà Brando?

UOMINI E DONNE PUNTATA 20 MARZO 2024: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

La trasmissione di Maria De Filippi si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, andrà in onda la replica della puntata odierna.

TvBlog seguirà la puntata in diretta, minuto per minuto, a partire dalle 14:45.

