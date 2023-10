Beatriz D’Orsi: chi è la corteggiatrice di Brando Ephrikian di Uomini e Donne

Tra le corteggiatrici che, in questa edizione di ‘Uomini e Donne’, si stanno mettendo in luce, c’è Beatriz D’Orsi. La ragazza, dopo un iniziale titubanza tra i due tronisti, ha scelto di approfondire la conoscenza con Brando Ephrikian.

Conosciamola meglio:

Età, lavoro, Instagram di Beatriz D’Orsi di Uomini e Donne

La giovane donna ha 25 anni, studia Scienze Politiche ed ha la media del 25. Lavora in una mostra di arte contemporanea a Palazzo Reale a Milano. Vive nel capoluogo lombardo. Ha confessato che, a 7 anni, è stata data in adozione una famiglia italiana dai suoi genitori brasiliani. Non ha mai conosciuto la mamma biologica mentre è legatissima alla madre adottiva che considera il suo braccio destro.

“L’anno scorso è morta mia madre (biologica, ndb) in Brasile. Ha voluto esprimere l’ultimo desiderio, quello di vedermi. Ma io ho deciso di non andare. Non se lo meritava. Una persona che è sparita, poi mi viene a chiedere una cosa così, anche solo per vedere come sono, mi avrebbe fatto male vederla. Mi sarei posta tantissime domande”

Il suo account Instagram @beatrizdorsi conta oltre 4600 followers.

Cosa pensa Brando Ephrikian di Beatriz D’Orsi

“Beatriz mi piace molto esteticamente, è una bellissima ragazza. Ma è anche colta, intelligente, le piace leggere. Non posso dire altro in base alla conoscenza che abbiamo, ancora agli inizi. Cosa mi piace meno di lei? Non so, forse dovrebbe affrontare gli argomenti con più spensieratezza. Ma questo non è propriamente un difetto”

Prima di prendere una decisione definitiva, la neo corteggiatrice è uscita due volte in esterna anche con l’altro tronista, Cristian Forti. Inizialmente, la ragazza ha dichiarato che Brando non rappresentava il proprio prototipo estetico di uomo che, in futuro, vedrebbe al proprio fianco. Ha scelto, però, di andare oltre un giudizio fisico perché sorpresa positivamente dalla sua sensibilità.

Nell’ultima puntata, andata in onda, il 6 ottobre 2023, il tronista ha baciato Beatriz.