Daniele Capuana: chi è il nuovo corteggiatore di Ida Platano di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, andata in onda, oggi, mercoledì 21 febbraio 2024, Ida Platano ha accolto un nuovo cavaliere. Si chiama Daniele Capuana. Il nuovo corteggiatore della tronista bresciana è stato tirato in ballo, a suo malgrado, da Tina Cipollari. L’opinionista del dating show ha ipotizzato che chi, come lui, fa di mestiere il personal trainer, è più facilitato ad avere storie poco serie con le donne (“Quest’anno, ci sono molti personal trainer che vengono a cercare qui la fidanzata. A me sembrano strano perché frequentate le palestre, dove ci sono tante donne tutto il giorno. Ci provano tutti. Lo sento dalle amiche. E’ una categoria di uomini che ci prova con le donne. Metterei una telecamera nascosta in una palestra e vedere che succede”)

Conosciamolo meglio:

Chi è Daniele Capuana di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Daniele è un personal trainer (“Faccio questo lavoro da 4 anni, ho sempre lavorato nella ditta dei miei zii che hanno un’officina. Mi sono annoiato del mio lavoro, ho accettato la proposta di un mio amico che ha un locale a Formentera e sono andato lì”), arriva dalla provincia di Pisa (“Sono venuto qui perché ti ho vista in passato, ora sei qui come tronista e vorrei conoscerti”). Ha 38 anni. E si divide tra Pisa, Firenze e Milano. Il suo profilo Instagram @danielecapuana_pt, ad oggi, conta oltre 2000 followers. Non è mai stato sposato e non ha figli.

Daniele: “Non ho mai avuto amanti in vita mia. Sono stato fidanzato”.

Sfogliando i suoi profili social, come Facebook, scopriamo che è nato il 18 settembre 1985 sotto il segno della Vergine. Ha un fratello di nome Davide. Che il suo nome completo è Daniele Mariano Francesco e tra le citazioni preferite figura: “Il falso amico è come l’ombra che ci segue finche’ dura il sole” (Carlo Dossi)