Brando: chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne 2023 – 24 (video di presentazione)

Oggi pomeriggio, sui profili ufficiali di WittyTv, è stato svelato il nome ed il volto di uno dei due nuovi tronisti di ‘Uomini e Donne’, in partenza il prossimo 11 settembre 2023, dal lunedì al venerdì, su Canale 5. Si chiama Brando (Qui, il video di presentazione).

“Sono un ragazzo normale e come tutti i ragazzi normali della mia età il passato ha condizionato le scelte ed il modo di vivere le mie esperienze. Mi sono chiuso nei miei silenzi invece di esternare i sentimenti. Questa volta, però, ho deciso di scrivere un nuovo capitolo della mia vita. Voglio maturare e condividere qualcosa di magico”

Ha 22 anni ed è di Treviso. E’ stato cameriere, aiuto cuoco, maestro di sci e calciatore.

“Amo la vita dinamica ed adrenalica, non so vivere senza sport. Provengo da una famiglia d’artisti: mia zia è stata un’attrice, mio nonno e mio bisnonno sono stati direttori d’orchestra. Ho vissuto i primi anni della mia vita a Miami, in un clima familiare piacevole e pieno d’amore, ma si sa: le cose belle non durano per sempre”.

I genitori si sono separati quando lui aveva solamente 10 anni. L’assenza totale del padre l’ha reso “più duro e disilluso nei confronti delle persone e dei rapporti in generale”. È deluso dal papà, da sempre, considerato il suo vecchio eroe (“un padre non si dimentica di un figlio e smette di tendergli la mano. Ho scoperto il senso dell’abbandono. E anche, se oggi, il rapporto un po’ migliorato, restano, comunque, dei segni indelebili”). I nonni sono sempre stati i suoi punti fermi (“Mia nonna è una persona fantastica, mi è sempre stata vicina, mi ha sempre supportata, è sempre stata il mio braccio destro. Lei, per me, è casa. E’ come stare in una cassaforte, so che sono protetto”).

“Capisco se qualcuno mi prende in giro e se sbaglia non perdono. Nonostante questo sono coccolone, affidabile, determinato. So cosa voglio e non voglio dai rapporti in generale. Amo solo contornarmi di persone che hanno qualcosa da dire, soprattutto in amore. Cerco un rapporto onesto fatto di cose semplici, che sia alimentato da sguardi complici, abbracci sinceri e piccoli momenti di felicità”.