Raffaella Scuotto: chi è la corteggiatrice di Brando Ephrikian di Uomini e Donne

Tra le protagoniste dell’edizione 2023 – 24 di ‘Uomini e Donne’, c’è anche Raffaella Scuotto, corteggiatrice di Brando Ephrikian. La ragazza, partita in sordina, si è fatta notare (tirando fuori il proprio carattere fumantino e deciso) in un confronto molto acceso con Beatriz D’Orsi. Suscitando, di fatto, l’interesse del tronista che l’ha portata ripetutamente in esterna. Si sono scambiati, in più occasioni, abbracci, sguardi, confessioni che l’hanno inspiegabilmente uniti.

“Mi sveglio alle 7, porta mia sorella a scuola perché mia mamma inizia a lavorare molto presto. Nonostante siamo in 6 fratelli, sono sempre stata io quella che si è occupata di lei. Poi, vado a lavoro. Sai, sono anche una brava casalinga, faccio le faccende di casa, cucino. Faccio tutto”

Età, Instagram, lavoro di Raffaella Scuotto di Uomini e Donne

Ma conosciamola meglio:

Raffaella ha 25 anni ed abita a Quarto in provincia di Napoli con la sua famiglia. Grazie alla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi, sappiamo che la sua ultima storia è durata quasi un anno, è iniziata nel novembre 2022 e terminata nel febbraio 2023. Lavora per un noto brand di intimo e lingerie. In passato, ha lavorato anche come visual merchandiser, commessa, hostess di bordo. Sogna, in futuro di aprire una nursery per bambini, di lavorare nel mondo della moda per bambini o nel mondo farmasanitario per bebè.

E’ molto legata alla mamma.

Roberta Di Padua è la protagonista che apprezza di più del trono over: “Quando avrò la sua età sarò esattamente come lei”

Il suo colore preferito è il giallo

Ama follemente la pasta e ceci che cucina volentieri

Adora stare a casa con i fratelli e la sorellina. Ma, esce spesso con le amiche. Predilige il mare d’estate ed i locali d’inverno.

Ha un gattino, Leone, come il suo segno zodiacale.

Non può fare a meno del gloss ma non si separa mai nemmeno dal mascara.

E’ rimasta colpita dalla leggerezza con cui Brando si approccia alla vita

Il suo profilo Instagram @raffaellascuotto, ad oggi, conta, oltre 3000 followers.