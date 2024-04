Oggi, venerdì 12 aprile 2024, andrà in onda nuova imperdibile puntata di ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti.

I tronisti di questa seconda parte di stagione, attualmente, sono Daniele Paudice e Ida Platano. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Maura Vitali, Raffaella Vacca, Alessandro Rausa, Milena Parisi, Monika Maniezzo, Desiree Succi, Jasna Amodei, Marcello Messina, Diego Tavani, Marco Vannini, Franco Taddei, Gianfranco P., Sergio Castorina, Luciano Bigotto, Mario Verona, Antonio, Ida Pavanelli, Mario Cusitore, Gabriella La Torre, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Gianluca Rocchetti, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia,, Pierpaolo Siano, Tiziana Riccardi, Silvio Venturato, Ernesto Russo. A questi si aggiungono Albino, Vincenzo, Ida, Lorenzo, Antonio, Edoardo, Renata, Angelo, Davide, Gianluca, Massimo di cui, però, non conosciamo ancora i cognomi e i loro profili social.

Cosa accadrà oggi in trasmissione? I colpi di scena sono sempre dietro l’angolo…

Tra le corteggiatrici del tronista napoletano, troviamo Valery Coda e Gaia Gigli. Chi sarà la sua scelta?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata di giovedì 11 aprile 2024, spazio al trono classico con Ida che ha deciso di non uscire in esterna né con Pierpaolo né con Mario. La tronista ha ribadito di non percepire alcun interesse da parte dei suoi due corteggiatori e di essere tentata di abbandonare il trono. Maria De Filippi ha invitato la ragazza a pensarci ancora prima di prendere una decisione. Intanto Mario (trono over) ha deciso di tenere Ilenia, una ragazza che si è presentata in studio per conoscerlo. E intanto continua la frequentazione con Milena.

Uomini e Donne, Anticipazioni puntata 12 aprile 2024

In base alle anticipazioni, Ida balla anche con Mario dopo aver accettato l’invito di Pierpaolo. Daniele è uscito con Marica ed è stata una bella esterna mentre Valery ha deciso di eliminarsi perché crede di perdere solo tempo. Marcello è uscito con Tiziana ma tra loro non è scattato nulla e la conoscenza si interrompe.

