Anche oggi, lunedì 25 marzo 2024, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda la prossima settimana.

Stando alle anticipazioni condivise sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Ida Platano è stata sul punto di lasciare il trono. La tronista, infatti, si è sfogata con i suoi corteggiatori, lamentandosi del fatto di non sentirsi corteggiata da loro. Ida, inoltre, non ha voluto fare esterne perché si aspettava maggiore iniziativa da parte dei suoi corteggiatori, sperando in una richiesta di fare l’esterna da parte loro.

Mario e Pierpaolo non hanno avuto particolari reazioni durante lo sfogo di Ida. Pierpaolo, però, successivamente, ha invitato Ida a ballare e la tronista ha accettato. Durante la registrazione, Ida ha ballato anche con Mario.

Daniele, invece, è uscito in esterna con Marica e la loro esterna è andata bene. Una corteggiatrice di nome Valery, invece, ha deciso di eliminarsi da sola e lasciare il programma perché ha avuto la sensazione di stare lì a perdere tempo.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Marcello è uscito con Tiziana. Tra loro due, però, non è scattato nulla, di conseguenza, la frequentazione si è già interrotta.

Ernesto, invece, sta uscendo con Marianna. In questo caso, i due vogliono continuare a conoscersi.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

Le puntate si possono rivedere o recuperare su Mediaset Infinity e su Witty Tv.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5 (alle ore 19:45, alle ore 23:20 e anche il giorno dopo a partire dalle ore 12:40) e su Canale 5, durante la notte.