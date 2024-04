Perché oggi venerdì 26 aprile 2024 non va in onda Uomini e Donne? Quando torna e cosa è stato tramesso al suo posto: tutte le info

Perché Uomini e Donne non va in onda oggi venerdì 26 aprile 2024

Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, oggi, venerdì 26 aprile 2024, non andrà in onda. Chi si è sintonizzato su Canale 5 per seguire le vicende sentimentali dei tronisti del trono classico, occupato da Daniele Paudice e Ida Platano e delle dame e dei cavalieri del trono over Raffaella Vacca, Alessandro Rausa, Salvatore Alongi, Milena Parisi, Monika Maniezzo, Jasna Amodei, Marcello Messina, Diego Tavani, Asmaa Fares, Jessica Pittari, Ilenia Caccavale, Marco Vannini, Franco Taddei, Gianfranco P., Mario Verona, Antonio, Ida Pavanelli, Mario Cusitore, Gabriella La Torre, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Gemma Galgani, Giulia Vacca, Maria Teresa Paniccia, Pierpaolo Siano, Tiziana Riccardi, Silvio Venturato, Ernesto Russo, quindi, sarà rimasto sorpreso nel vedere la sospensione temporanea del loro programma preferito. Scopriamo i motivi della mancata messa in onda della trasmissione più amata del pomeriggio nella giornata odierna.

PERCHÉ UOMINI E DONNE OGGI NON VA IN ONDA?

Oggi, 26 aprile 2024, il dating show di Canale 5 si fermerà per il Ponte del 25 dedicato a tutti i partigiani che hanno contribuito alla Liberazione dell’Italia dal regime fascista durante la seconda guerra mondiale. Confermata, invece, la striscia quotidiana di ‘Amici 23‘ ad un giorno dalla nuova puntata del serale.

UOMINI E DONNE NON VA IN ONDA OGGI 26 APRILE 2024: QUANDO TORNA?

Come annunciato sui social ufficiali, la trasmissione di Maria De Filippi tornerà regolarmente in onda lunedì 29 aprile 2024. Come di consueto, noi di Tvblog, seguiremo la puntata in liveblogging.

UOMINI E DONNE OGGI NON VA IN ONDA: AL SUO POSTO ENDLESS LOVE

Al posto di ‘Uomini e Donne’, oggi, la rete ammiraglia del gruppo Mediaset trasmetterà due episodi (il quarantesimo e quarantunesimo) di ‘Endless Love‘. La programmazione prosegue, poi, regolarmente con il daytime di ‘Amici’, un nuovo appuntamento de ‘La Promessa’ ed, infine, ‘Pomeriggio 5’ condotto da Myrta Merlino.