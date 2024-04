Oggi, giovedì 25 aprile, Uomini e Donne non va in onda: il people show condotto da Maria De Filippi ha chiuso ieri la sua settimana di programmazione e lascia spazio a un palinsesto festivo per il ponte della Liberazione. Nessuna puntata in onda, dunque, né oggi nè domani, venerdì 26 aprile. Per rivedere in tv i ‘corteggiamenti’ e i battibecchi de* protagonist* bisognerà attendere lunedì 29 aprile, come sempre alle 14:45. Ma come ha scelto Canale 5 di compensare l’assenza di uno dei suoi programmi di punta?

Cosa va in onda su Canale 5 al posto di Uomini e Donne giovedì 25 aprile?

Un pomeriggio tutto all’insegna de La Promessa, in onda dalle 14:21 alle 17:00. Canale 5, infatti, nel giorno di festa decide di rinunciare anche all’appuntamento quotidiano con Endless Love e con la striscia di Amici. Resiste invece solo Beautiful, che non ‘tradisce’ i telespettatori (sia pure con i suoi 5′ di storia effettiva a fronte dei 30′ di blocco). Non per questo Maria De Filippi e la sua squadra si concedono riposo: nel giorno della festa della Liberazione c’è spazio, infatti, per la registrazione del Serale di Amici in onda sabato 27 aprile (e qui, se non avete paura degli SPOILER, trovate le anticipazioni…).

Cosa va in onda su Canale 5 venerdì 26 aprile?

Il pomeriggio di Canale 5 torna in parte alla normalità venerdì 26 aprile: senza Uomini e Donne, si allunga Endless Love, in onda dalle 14:38 alle 16:06, quando daranno la linea a una nuova puntata della striscia di Amici di Maria De Filippi. Si procede poi con il consueto appuntamento con Pomeriggio Cinque.