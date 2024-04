Nuove anticipazioni di giovedì 25 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 21 AL 27 APRILE 2024 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful del 25 aprile (s33 ep. 141): un appuntamento importante per Katie

Katie è preoccupata per il controllo cardiologico

Dopo essere stata informata sulle ultime novità riguardanti il suo rapporto con Ridge (Thorsten Kaye), Katie (Heather Tom) manifesta a Brooke (Katherine Kelly Lang) la propria preoccupazione per il risultato del controllo cardiologico al quale si sottopone ogni anno. Katie si sfoga con sua sorella ma, allo stesso tempo, non vuole che lei la accompagni dal medico.

Brooke parla con Carter

Brooke decide di parlare con Carter (Lawrence Saint-Victor) della delicata situazione di salute riguardante Katie. Carter, quindi, si offre per accompagnare Katie a questo appuntamento importante. Il rapporto tra Carter e Katie sta diventando sempre più importante: anche Eric (John McCook), nonostante ciò che è accaduto in passato tra Carter e Quinn (Rena Sofer), si è mostrato favorevole alla loro relazione. Anche Bill (Don Diamont) è a conoscenza del sentimento che unisce Katie e Carter.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.

Foto di: BBL DISTRIBUTION