Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di venerdì 26 aprile 2024, alle 14:30. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love del 26 aprile 2024: l’attentato a Onder

Zeynep dà buca a Emir

Emir invita Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) a cena e si assicura che la stampa venga informata, ma la ragazza non può incontrarsi con lui, poiché Salih (Gökay Müftüoğlu), dopo averla colta di sorpresa per parlare, la accompagna a casa. Asu (Melissa Aslı Pamuk) fa credere a Nihan di aver passato la notte insieme a Kemal, al quale invece dice di averle raccontato la verità, per evitare malintesi.

Il flashback dell’omicidio

Leyla (Zerrin Tekindor) si rivolge al signor Sahin per le sue ricerche e chiede di inserire, oltre ai cognomi Acemzade e Sezin, anche Kozcuoglu. In un flashback, si vede Ozan (Barış Alpaykut) che confessa alla sorella di aver ucciso una persona, e sia Galip (Burak Sergen) che Emir tranquillizzano Nihan, garantendole che si occuperanno loro della faccenda.

Onder viene investito, ma Tarik lo salva

Nihan si reca sul luogo del delitto, dove ha un appuntamento con il padre, ma al suo posto arriva Kemal, speranzoso di scoprire finalmente perché Nihan l’ha lasciato per stare con Emir. Tarik (Rüzgar Aksoy), convinto di andare a firmare il contratto con il proprietario, viene prelevato da uno scagnozzo di Tufan che investe Onder (Kürşat Alnıaçık). Ma Tarik scende dalla macchina, mandando all’aria il piano architettato da Emir, e presta soccorso all’uomo.

Nihan corre dal padre mentre si trova con Kemal

Nihan si trova nel bosco assieme a Kemal. La donna, come al solito, approfitta del fatto che sono soli per provocare e stuzzicare l’ex fidanzato, ma il divertimento viene interrotto da una chiamata di Emir, che avvisa la moglie del fatto che suo padre si trova in ospedale a seguito di un grave incidente. Onder grazie al repentino intervento di Tarik, ha ricevuto cure immediate e sembra che riuscirà a rimettersi senza conseguenze troppo gravi. Tarik dice alla polizia e al fratello di non aver assistito all’incidente, ma in realtà sa molto più di quanto fa credere, e mente per proteggere Emir.

Kemal viene aggredito

Kemal, dopo aver accompagnato Nihan dal padre, viene aggredito da un uomo misterioso. L’aggressore riesce a scappare ma, essendo riuscito a leggere il numero di targa della macchina con cui fugge, Kemal risale al nome del proprietario del mezzo.

Replica Endless Love puntata di oggi

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.