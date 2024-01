Nuova puntata oggi, lunedì 8 gennaio 2024, con ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti.

I tronisti di questa stagione sono Cristian Forti, Brando e Ida Platano. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Roberta Di Padua, Gianluca Totò, Alessandro Rausa, Alessandro Vicinanza, Antonio Commendatore, Mario Cusitore, David Mesa, Marco Viola, Claudia Lenti, Gabriella La Torre, Barbara De Santi, Marcello Messina, Cristina Tenuta, Marco Spagna, Aurora Tropea, Arturo Lucente, Alessio Pili Stella, Jasna Amodei, Marco Antonio Alessio, Emanuela Malavisi, Manuela P., Gemma Galgani, Federico Castello, Maria Teresa Paniccia, Mattia Perfigli, Asmaa Fares, Mario Ioime, Tiziana Riccardi, Donatella De Giorgio, Silvio Venturato, Angelica Margari.

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Avevamo lasciato Alessandro e Ida (nell’ultima puntata del 2023) nuovamente sul filo della tensione. L’ex fidanzato di lei ha tirato in ballo l’intervista di Ida fatta a Verissimo replicando su parte delle affermazioni che sono state fatte. Lei, sul nascere della discussione, lascia cadere e balla con il corteggiatore Mario. Sempre per Ida era arrivato un nuovo corteggiatore, Andrea. Lei non lo ha tenuto.

Vincenzo esce con Serena ma le cose non vanno tanto bene. Per Barbara e Cristina invece erano scesi due corteggiatori, Damiano per l’una e Ciro per l’altra, ma sia l’una che l’altra non hanno avuto interesse per i due.

Nel trono classico Brando è uscito in esterna con Beatriz, Tina non si fida della ragazza e lo dice apertamente. Il tronista ha poi organizzato un’esterna a sorpresa per Raffaella con cui si bacia a lungo. Brando decide di ballare con Beatriz che, però, ritorna al suo posto. Maria De Filippi le consiglia di mettere da parte l’orgoglio se vuole davvero il tronista

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 8 gennaio 2024

Roberta arriva a prendere una clamorosa decisione – già anticipata da un video a Verissimo – che farà discutere. Afferma che non riuscirebbe a vedere Alessandro conoscere e uscire con altre dame del parterre. Si tratta di Cristina

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione.