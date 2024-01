Uomini e Donne: video anticipazioni da Verissimo del triangolo Alessandro – Roberta – Cristina

Ospite dell’ultima puntata di ‘Verissimo’, in onda, ieri domenica 7 gennaio 2024, Alessandro Vicinanza di ‘Uomini e Donne’, ha cercato di far chiarezza sui suoi sentimenti. Con Ida Platano, neo tronista del programma, la storia sembra essere giunta definitivamente al capolinea.

Nelle ultime registrazioni, prima della pausa natalizia, il cavaliere salernitano ha manifestato un certo interesse per Cristina Tenuta, provocando la reazione stizzita di Roberta Di Padua. La dama, dopo un lungo tira e molla, ha deciso di abbandonare (definitivamente?!) la trasmissione.

Silvia Toffanin ha mandato in onda, nel corso dell’intervista, alcune video anticipazioni del rapporto tra Alessandro con le due dame del trono over.

Tina: “Sono usciti insieme. Finalmente ha ceduto Cristina…”

Roberta: “Maria ho raggiunto una consapevolezza mia in generale. Oggi lascio il programma…”

Alessandro: “Io non voglio che se ne vada ma non posso. Non me la sento. Sono stato chiaro. Ad un certo punto mi spaventa un po’ la cosa….”

Roberta: “Io non voglio avere più di fronte una persona che dà ad un’altra persona e toglie a me… una persona che neanche conosce. E’ finito il tempo”

Alessandro: “Rimani”

Roberta: “E’ tardi”

Alessandro la rincorre fuori dallo studio: “Quando voglio una cosa me la prendo”. La risposta della donna non lascia spazio ad altre interpretazioni (“Ho detto io che non voglio più niente”).

Alessandro: “Arrivo ad un certo punto che ho paura di andare oltre in una situazione quando mi trovo di fronte una persona che sta più avanti di me. Come ha bisogno di tempo lei ne ho bisogno anche io. Se non mi parte un impulso emotivo glielo devo dire o non glielo devo dire?! Mi dispiace che Roberta se ne sia andata ma ieri sera ho fatto una serata dove sono stato bene”

Cristina: “La serata di ieri è stata una bella serata, molto divertente. Sono stata benissimo. Mi ha confermato che sei molto simpatico. Siccome non ho questo trasporto perché mi devo mettere in una situazione dove non me la sento?!”

Alessandro: “A me qualcosa, ieri sera, l’ha scosso. Dal punto di vista emotivo nei suoi confronti. Qualcosa che altre persone non mi hanno smosso e che non mi capitava da tempo”

Maria De Filippi: “Hai capito che non sei corrisposto?!”

Alessandro: “Adesso sì”

