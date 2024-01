Andrò in onda oggi, mercoledì 10 gennaio 2024, una nuova puntata ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti.

I tronisti di questa stagione sono Cristian Forti, Brando e Ida Platano. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Roberta Di Padua, Gianluca Totò, Alessandro Rausa, Alessandro Vicinanza, Antonio Commendatore, Mario Cusitore, David Mesa, Marco Viola, Claudia Lenti, Gabriella La Torre, Barbara De Santi, Marcello Messina, Cristina Tenuta, Marco Spagna, Aurora Tropea, Arturo Lucente, Alessio Pili Stella, Jasna Amodei, Marco Antonio Alessio, Emanuela Malavisi, Manuela P., Gemma Galgani, Federico Castello, Maria Teresa Paniccia, Mattia Perfigli, Asmaa Fares, Mario Ioime, Tiziana Riccardi, Donatella De Giorgio, Silvio Venturato, Angelica Margari.

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda martedì 9 gennaio 2024, abbiamo visto Ida uscire con Mario per un’esterna che ha portato a critiche da parte degli altri corteggiatori della tronista. Roberta rientra in studio, invitata da Maria, per parlare ancora con Alessandro ma non si arriva ad una conclusione diversa da quella paventata dalla dama: l’abbandono del programma. Così, Roberta saluta nuovamente tutti prima di lasciare lo studio. Brando ammette di sentirsi più vicino e legato a Raffaella rispetto a Beatriz. I due ballano insieme.

Uomini e Donne, Anticipazioni puntata 10 gennaio 2024

In base alle anticipazioni sui prossimi avvenimenti a Uomini e Donne, Federico discuterà con Tina e il cavaliere deciderà di lasciare il dating show. In studio è arrivata una segnalazione su Mario con l’intervento di una ragazza che si espone nei confronti del corteggiatore di Ida…

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione.