Nuova puntata oggi, martedì 9 gennaio 2024, con ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti.

I tronisti di questa stagione sono Cristian Forti, Brando e Ida Platano. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Roberta Di Padua, Gianluca Totò, Alessandro Rausa, Alessandro Vicinanza, Antonio Commendatore, Mario Cusitore, David Mesa, Marco Viola, Claudia Lenti, Gabriella La Torre, Barbara De Santi, Marcello Messina, Cristina Tenuta, Marco Spagna, Aurora Tropea, Arturo Lucente, Alessio Pili Stella, Jasna Amodei, Marco Antonio Alessio, Emanuela Malavisi, Manuela P., Gemma Galgani, Federico Castello, Maria Teresa Paniccia, Mattia Perfigli, Asmaa Fares, Mario Ioime, Tiziana Riccardi, Donatella De Giorgio, Silvio Venturato, Angelica Margari.

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Roberta ha lasciato lo studio dopo aver annunciato di voler lasciare il programma. Una reazione dovuta all’avvicinamento di Alessandro verso Cristina, un interessamento che alla Di Padua non va giù “Non voglio stare a guardare”. Al momento la situazione tra Alessandro e Roberta è tutt’altro che risolta.

Nel trono classico non va meglio a Cristian, tra Valentina e Virginia è alta tensione. Cristian al termine della puntata ha pensato di ballare con entrambe ‘in ordine alfabetico’ per non fare un torto a nessuna delle due. Balla per prima con Valentina, poco dopo Virginia si rifiuta e rimane seduta.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 9 gennaio 2024

In apertura di programma vedremo come andrà a finire l’ennesima discussione che coinvolge Cristian, Valentina e Virginia. Ida Platano ha portato in esterna Mario mentre Brando, per la sua esterna, ha scelto Beatriz. Risvolti anche nella crisi Alessandro-Roberta che ieri ha caratterizzato la prima parte della puntata

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione.