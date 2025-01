Uomini e Donne: la scelta di Martina De Ioannon, le reazioni

Come hanno reagito gli ex corteggiatori e Raul Dumitras alla scelta di Martina De Ioannon di Uomini e Donne? Ecco cosa hanno detto

A poche ore dalla scelta di Martina De Ioannon, fuori dagli studi di ‘Uomini e Donne‘, si è scatenato il putiferio per raccogliere le reazioni a caldo dei diretti interessati e/o delle persone vicine.

Tra i commenti più sorprendenti, spicca quello di Raul Dumitras, ex fidanzato della tronista, che, attraverso una video Stories, su Instagram, ha fatto sentire la propria voce:

La storia di Raul dopo la scelta di Martina #uominiedonne pic.twitter.com/kiyjCdLaw8 — Novella2000 Archive (@disagio_tv) January 13, 2025

“Comunque non chiedetemi cosa ne penso. Cosa ne posso pensare? Per me era scontato, no? Cosa ci si può aspettare, era chiaro che andasse così. Spero solo che i miei discorsi vengano ancora più capiti”.

L’ex protagonista di ‘Temptation Island’ ha, inoltre, messo il proprio like al neo tronista, Gianmarco Steri, dopo l’annuncio della sua scalata al trono:

non raul che mette like al post di uomini e donne dove annunciano gianmarco sul trono #coatters pic.twitter.com/mJFTLNJPMF — Gag (@Mariagr85991635) January 13, 2025

In attesa della messa in onda della scelta, i diretti interessati si sono trincerati in un silenzio che aumenta ancora di più l’attesa di tutti i telespettatori. La prima foto di coppia e le Stories di Instagram, sicuramente, emozioneranno i fan dei due neo innamorati

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Bilal, Gaetano Biondi, Diego Tavani, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Maurizio Rocchi, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego Di Fazio, Cristina Zappone, Valentina Erroi, Mario Cusitore, Matteo Valota, Ida Linda Piccinini, Eleonora Roma, Marco Davino, Letizia, Francesco, Liviana Lorato, Agnese De Pasquale, Fabio Cannone, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, Fabio Cannone, Sabrina Zago.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Gianmarco Meo, Ciro Solimeno, Amal Kamal, Veronica, Francesco De Martino, Gianluca Costantino, Gianmarco Steri.