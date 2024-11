Serena Ferrari: chi è la corteggiatrice di Alessio Pecorelli di Uomini e Donne

Nella puntata di ieri di ‘Uomini e Donne‘, il tronista Alessio Pecorelli è uscito in esterna con una nuova corteggiatrice (in realtà, si trattava della seconda di due uscite) di nome Serena Ferrari. Tra i due protagonisti del trono classico, durante l’appuntamento, è scattato un lungo ed appassionato bacio. Il ragazzo non ha escluso, ad oggi, di concedersi una nuova opportunità per approfondire la conoscenza. Desiderio che, però, ha mandato su tutte le furie la rivale in amore Jenny.

“Il bacio è stato molto bello. Per me il bacio è importante e non escludo di baciare altre persone” ha dichiarato Alessio dopo aver visto l’esterna in studio.

Conosciamola meglio:

Chi è Serena Ferrari di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ad oggi, non abbiamo informazioni più dettagliate su Serena. Non conosciamo l’età o il lavoro che svolge fuori dagli studi del dating show di Maria De Filippi. Vive tra Verona e Milano e ha un profilo Instagram @serenaferrari_ seguito, ad oggi, da oltre 10600 followers. Sfogliando i suoi social, veniamo a conoscenza che ama le moto, i viaggi e l’estate.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici di Uomini e Donne 2024 – 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Mario Cusitore, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Gabriele Bernardi, Andrea Magrini, Jury Carissimi, Diego Tavani, Valentina Erroi, Vincenzo La Scala, Ilaria Volta, Gabriele Padoan,, Matteo Valota, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, William Marino, Fabio Cannone, Sabrina Zago.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Gianmarco Meo, Genny Casu, Ciro Solimeno, Amal Kamal, Veronica, Francesco De Martino, Federico, Francesco Farina, Serena Ferrari, Paolo Stile, Gianmarco Steri.