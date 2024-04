Uomini e Donne, la puntata di martedì 9 aprile 2024 in diretta: cosa succede oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, martedì 9 aprile 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Ida Platano e Daniele Paudice.

Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Giancarlo P, Sergio Castorina, Alessandro Rausa, Mario Verona, Luciano Bigotto, Maura Vitali, Ida Pavanelli, Sergio Berni, Marco Viola, Gabriella La Torre, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Manuela P., Gemma Galgani, Asmaa Fares, Maria Teresa Paniccia, Orfeo Goldin, Mirko Santia, Pierpaolo Siano, Adriano Cicilano, Tiziana Riccardi, Silvio Venturato, Ernesto Russo. A questi si aggiungono Albino, Vincenzo, Ida, Lorenzo, Antonio, Edoardo, Renata, Davide, Gianluca, Massimo

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Marcello, Federico, Aurora e Tiziana hanno aperto la puntata di ieri. Tiziana è uscita sia con Marcello che con Federico (solo a quest’ultimo ha lasciato il numero), Aurora solo con Federico. Tiziana afferma che vorrebbe rivedere Federico, particolare che però ad Aurora non fa né caldo né freddo. Gianni e Tina non vedono di buon’occhio questa situazione. Incalzata Aurora, rivela solo in un secondo momento la sua delusione nei confronti di Federico perché lui non le ha detto subito di Tiziana.

Tiziana a quel punto chiude la conoscenza con Federico “Ha sminuito la nostra cena” e decide di andare avanti con Ernesto. Aurora cosa vuole fare con Federico, lei risponde “Ci esco per chiarire“.

Tiziana conosce un uomo giunto in studio per lei, Giulio. Ma non c’è nessun interesse.

Cristiano, Jasna e Giulia. Cristiano è uscito con entrambe. Cristiano afferma di non essere più così attratto da Jasna: “La vedo più come un’amica”. Secondo Loredana, Cristiano ha cambiato radicalmente opinione su Jasna dopo l’arrivo di Giulia. Loredana aggiunge anche di essersi sentita presa in giro da Cristiano.

In RVM però Cristiano subito molto preso da Giulia subito dopo la loro conoscenza in studio.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 9 aprile 2024

Barbara De Santi ha chiuso la frequentato con il cavaliere sceso per lei, in studio, nelle scorse registrazioni. Ida Pavanelli è uscita con Angelo (l’uomo che ha intrecciato una frequentazione con Tiziana Riccardi) ma, di comune accordo, hanno deciso di troncare sul nascere ogni rapporto.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione