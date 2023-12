Nuova puntata oggi, giovedì 21 dicembre 2023, con ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti.

I tronisti di questa stagione sono Cristian Forti, Brando e Ida Platano. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Roberta Di Padua, Gianluca Totò, Alessandro Rausa, Alessandro Vicinanza, Antonio Commendatore, Mario Cusitore, David Mesa, Marco Viola, Claudia Lenti, Gabriella La Torre, Barbara De Santi, Marcello Messina, Cristina Tenuta, Marco Spagna, Aurora Tropea, Arturo Lucente, Alessio Pili Stella, Jasna Amodei, Marco Antonio Alessio, Emanuela Malavisi, Manuela P., Gemma Galgani, Federico Castello, Maria Teresa Paniccia, Mattia Perfigli, Asmaa Fares, Mario Ioime, Tiziana Riccardi, Donatella De Giorgio, Silvio Venturato, Angelica Margari.

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Alessandro e Roberta mettono la loro frequentazione in stand-by, il motivo di tutto ciò è l’interesse dell’uomo spostato verso Cristina. Lei in un primo momento resta titubante sul cosa fare, salvo poi avvicinarsi in puntata con un ballo che manda Roberta su tutte le furie. Una furiosa lite coinvolge Claudia e Alessio, il motivo centrale: lui ha dato il suo numero a Manuela P. cosa che a Claudia non va affatto bene. Ad un certo punto Alessio non riesce più a trattenersi e taglia corto lo scontro con questa frase: “non è la donna che va bene per me”.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 21 dicembre 2023

Si riprende dalla discussione lasciata in sospeso ieri tra Alessandro e Gianni Sperti. Roberta arriva a prendere una clamorosa decisione che farà discutere. di lasciare il programma da sola. Per quanto riguarda il Trono Classico, ogni tronista ha realizzato un’esterna.

